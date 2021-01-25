蒸屉馒头炸锅年糕 忙起来 让“宅”的日子更有滋有味

《疫情防控下石家庄人生活的点点滴滴》系列报道之一

把灰尘覆盖的玻璃擦得干干净净，来一场卫生大扫除；自己和面发面，蒸一次“白白胖胖”的大馒头换换口味；对着电脑，完成几个高难度的瑜伽动作；趁着空闲，把心爱的小说再读一遍……因疫情居家生活的广大市民，纷纷动起来，把居家的日子过得有滋有味。生活的这些点滴变化，正是广大市民认真对抗疫情及战胜疫情的决心。今天起，本报推出《疫情防控下石家庄人生活的点点滴滴》系列报道第一篇。

大扫除忙起来 窗明几净心情好

1月6日开始，石家庄进行了闭环管理，市民们开启了宅家生活。十几天的时间里，看似无聊的宅家生活，却让一些市民寻找到了属于自己的乐趣：动手将家里卫生彻底打扫。

“眼看着要过年了，我决定打扫一下室内卫生。在我看来打扫房间卫生也很好玩，随着笤帚的扫动，带起的尘埃在光束里飞舞，何尝不是一种生活乐趣。“市民何鹏说，往年春节前都是请家政公司到家里打扫卫生，今年他决定自己动手将家里变得窗明几净。

有了这个想法后，何鹏便在家里发起了一场“宅家大扫除”活动。何鹏对妻子和儿子说，现在不能出门，他们在家除了学习、工作以外，其他的时间应该做什么呢？不如动手清理家里的角角落落，把家里的玻璃擦干净，将细菌和病毒统统踢出去。“没想到，我刚刚说出自己的提议，就得到了妻子和儿子的拍手称赞。何鹏的儿子是小学6年级的学生，他说，每年期末考试之前，学校都会组织他们进行大扫除，将教室打扫干净之后迎接期末考试的到来。这个学期，自己还没等到学校大扫除，就放假了。现在和爸爸、妈妈一起来场家庭大扫除，也算弥补了遗憾。

家庭大扫除之前，何鹏和妻子、儿子一起制定了计划。他们将扫除内容分为了三项：擦玻璃；打扫厨房、卫生间、卧室等室内卫生，整理衣柜、书柜、书桌等。就这样，一家三口分工明确，决定用三天的时间将家庭大扫除完成。

“平时我工作比较忙，家务活基本都是妻子负责，一家三口更是难得聚在一起共同做一件事情，用如今比较流行的话就是亲子互动有些少，在三天大扫除的过程中，我和儿子的父子关系更加融洽了。”何鹏说，原本是他负责擦玻璃，但是儿子却自告奋勇要帮忙。还说自己平时在学校就是负责擦玻璃的，绝对有经验。在儿子的“指导”下，何鹏还真是把自家变得窗明几净了。“妻子还笑着说，我比保洁人员擦得都干净，以后每年家里擦玻璃的活都归我了。”在一家三口的欢声笑语中，家庭大扫除完成了。

“接下来，我还准备和儿子一起剪窗花、写福字。疫情防控看似让我们宅在了家里，却也让每个人有了前所未有的生活感悟。”在何鹏看来，2021年春节将至，他们一家三口要在不出门的情况下，尽最大努力把宅在家里的日子过好。

蒸屉馒头 换换口味吃得好

“宅”在家的日子，“吃”成为了每一家人不可缺少的话题。于是一波秀厨艺的操作在朋友圈刷屏：洗面皮、电饭锅版蛋糕、烤箱版烧烤……成了全民行动。除此之外，不少家庭里尘封已久的面包机、慢炖锅等家用电器纷纷得以重见天日，合格或不合格的面点师、厨师给这段非常的日子增添了些许乐趣。

作为一名美食爱好者，市民李杨洋决定将自己的厨艺技能提升一下，尝试之前没有做过的美食：蒸馒头、蒸花卷。“以前每年过年之前，我都会从单位食堂买回来一些馒头和花卷。今年宅在家里的时间长了，加上2021年春节就要到了，所以想自己尝试蒸些馒头和花卷。“李杨洋说，这样一来，不仅能打发宅家时间，还能解锁新的厨技，可谓一举两得。

因为从来没有蒸过馒头和花卷，为了掌握程序，她还特意和母亲进行了视频连线。在视频中，李杨洋从理论上学会了“蒸“的技巧。理论知识有了，接下来便是实践阶段。“我先将酵母粉加入杯中，加入温水，等待3-5分钟。然后在盆中放入面粉，加入少许盐、糖，再用刚才融入了酵母的温水和面，进行发酵。面和好后，稍微醒一下，然后给发酵后的面团排气并做成小剂子揉至光滑，冷水上锅，水开后再蒸一会儿，馒头就好了。”李杨洋说，自己蒸馒头的方法或许并不专业，但看着出锅后热气腾腾的大馒头心里还是很高兴。

有了蒸馒头的经验，李杨洋又和女儿一起尝试了蒸红糖麻酱包和花卷。居家不能和亲朋好友见面，为了分享各自制作美食的技能，她和好友一家还举办了一次“云聚餐”，在视频中，互相分享餐桌上的美食和宅家生活的点点滴滴。

李杨洋说：“疫情防控结束之后，再遇到堵车，我也不会急躁了，我要坐在车里静静感受车窗外这座城市的繁华。”

炸锅年糕 期盼生活年年好

“如今是疫情防控期间，我们都宅在家。这个时候炸上一锅红枣糯米年糕，好看又好吃，想想都开心。“作为一名90后，卢娜以前从来没有自己动手做过年糕。如今，宅在家里十几天后，卢娜有了自己动手炸年糕的想法。

卢娜说，从1月6日开始，自己就开启了居家办公的生活，这样一来空闲时间增多了。“不知道大家有没有这种感觉，反正我闲下来以后，就总想着吃点东西或者研究点美食。“卢娜说，自己是北方人喜欢吃面食，除了馒头、包子、饺子，过年期间的年糕自然也是必不可少的餐桌美食。

在卢娜眼中，无论是蒸年糕还是炸年糕，妈妈都是一把好手。“每年春节前，妈妈都是早早就开始准备做年糕的食材，然后将年糕做好后，给我快递过来。“卢娜回味着，妈妈做的年糕味道特别棒，春节返家的时候，自己更是会带回来好几袋。

现在宅在家里了，卢娜愈发想念妈妈的拿手美食：糯米年糕。于是她决定自己动手来做我国的传统年糕——红枣糯米年糕。泡糯米、挑红枣，在爱人的帮助下，卢娜按部就班开始了制作年糕前的准备。

经过一番尝试，卢娜终于完成了自己第一次“年糕秀”。一锅红白相间的糯米年糕出锅了，不仅颜色诱人，吃起来也是软糯香甜，特别美味可口。26岁的卢娜说，自己吃了二十几年的糯米年糕依然没有吃够，尤其是在春节将近的日子里，更是想要经常吃到美味的年糕。“真没想到，还能吃上自己做的年糕，连我爱人都竖着大拇指夸我，在家宅了几天不仅厨艺大增，还变贤惠了。”

“‘宅’既然成了大家的一种生活方式，那么在不能出门的日子里，我们就应该让生活变得大不同。”在卢娜看来，宅家的日子也可以过得有声有色。（记者 赵晓华）