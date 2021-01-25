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黑龙江“不见面审批”服务再出实招

2021年01月25日08:51 来源：中国医药报

近日，黑龙江省药品监督管理局发布《关于进一步推进“不见面审批”的通告》（以下简称《通告》），引导企业采取“网上办”“邮寄办”等方式申办行政许可，为新冠肺炎疫情防控相关药品、医疗器械行政许可开辟审批“绿色通道”，进一步降低人员聚集风险。

《通告》鼓励企业采取“网上办”“邮寄办”等非现场方式申办药品、医疗器械、化妆品行政许可与备案事项，建议企业在申请表中“接收批件方式”中选择“邮寄（快递）接收”，提供了通过黑龙江省政务服务网或省药监局网站网上提交申办材料的入口，明确了接收邮寄申报材料的收件信息；明确提出为疫情防控相关药品、医疗器械审批提供“绿色通道”，并公布了相关业务咨询电话。

据悉，自2020年初开展新冠肺炎疫情防控工作以来，黑龙江省药监局已网上办理药品、医疗器械、化妆品生产经营和互联网信息服务许可1000余件，以“企业承诺+企业自查报告+企业自录视频”的“非现场”方式完成检查98家次，对74件行政许可事项实施了并联审批，为15家在疫情防控期间许可批件到期的企业提供了“自动延续”服务。2020年全年提供行政许可服务专员服务1000余件次，月均为企业提供“不见面指导”500余次。（郭婷 徐晨）

(责编：李轶群、许晓华)


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