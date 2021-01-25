北京生猪存栏同比增近1.5倍

受非洲猪瘟等因素影响，猪肉价格从2019年三季度开始走高，成为一年多来百姓关注的热点。为了推动猪肉价稳步回落，北京生猪产能正逐步恢复。国家统计局北京调查总队最新发布数据显示，2020年全市生猪年末存栏32.2万头，同比增长近1.5倍，生猪产能实现恢复性增长。

2020年，北京市全面贯彻落实“菜篮子”市长负责制和《北京市生猪产业优化提升发展和保障猪肉市场稳定供应工作方案》要求，着力推进生猪产能恢复和产业优化升级。在相关恢复养殖政策带动下，本市生猪养殖规模出现明显增长。截至2020年末，全市生猪存栏达到32.2万头，同比增加19万头，增长143.9%，已恢复至2018年存栏水平的七成。其中，能繁母猪3万头，达到上年同期的2倍以上，生猪自繁能力将明显提升，为2021年稳产保供打下良好基础。

随着近年来本市农业“调转节”步伐，小散养殖户已逐步被规模化养殖户、龙头企业等取代。如今，生猪生产规模化程度由2016年的71%提升至2020年的98%以上。谈及2020生猪存栏增长的主要原因，国家统计局北京调查总队分析，一是新建大型规模化猪场投产。截至调查期末，全市有10家新建大型猪场投产运行，购进生猪13.1万头，占全市存栏量的40.7%，是生猪产能恢复的主要动力。二是改扩建猪场完工。截至调查期末，全市7家改扩建猪场增加生猪存栏1.8万头。三是大型企业增容扩产。全市原有规模以上猪场共增加生猪存栏4.3万头，主要是顺鑫农业股份有限公司、华都（中育）种猪有限公司和湘村高科生态农业有限公司等大型养殖企业加大仔猪繁育和猪源引进力度，例如：顺鑫农业通过收购或租赁养殖场地、增加存栏密度和加快优质母猪选育等方式扩大生产规模，存栏规模达到上年同期2倍以上，生产规模大幅提高。

随着供给不足持续改善，生猪价格也从高位逐步回落。2020年，全市累计生猪出栏17.6万头，同比仍然下降38.1%，但自二季度起出栏量持续增加，各季度出栏分别为3.9万头、4.6万头和5.8万头，环比增速分别达18.8%、18.4%和26.0%，产出形势持续向好。

从生猪价格看，四季度生猪出栏平均价格为每公斤30.7元，环比每公斤下降2.9元，降价幅度为8.6%，但仍比2019年同期每公斤高出0.7元。

（记者 赵语涵）