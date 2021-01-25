应对老年人维权“数字鸿沟” 北京将建老龄人口大数据平台

记者近日从市老龄办、老龄协会了解到，本市正在努力建设老龄人口大数据信息管理平台，消除各部门、各领域的数据存储、处理和流通障碍，为老年人的权益保护构建一个更加全面、科学、有效的风险防控体系。

近日，市老龄办、老龄协会召开老年维权形势分析会，对全市老年人权益保护情况进行全面总结与分析。2020年，北京市各级法院共受理涉老民事一审案件超过6万件，案件总量比2019年下降了约24%。

相关负责人介绍，为积极防范涉老侵权风险，保护老年人权益，本市将加大老年人的宣传教育，引导社会组织与公益服务支持，建立老年人权益保护跨部门协作机制，实施积极主动的风险防范与干预，建立弱势群体老年人的救助与保护机制，通过技术干预提升保护能力。

当前，本市正在努力建设老龄人口大数据信息管理平台，消除各部门、各领域的数据存储、处理和流通障碍，在互利合作、共治共享的基础上建立起优势互补的老龄人口服务与管理机制，实现数据资源的无缝连接和共享、精准应用与联动，从而建立涉老风险防范机制，为老年人的权益保护构建一个更加全面、科学、有效的风险甄别、合规检测、审慎评估和政策应对的风险防控体系。（记者 王琪鹏）