北京：8家单位防疫存在典型问题被通报

1月24日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市城管执法局副局长温天武介绍，1月至今，城管执法部门共检查“三类场所”11万余家次，发现并督促整改问题9000余起。在检查中发现存在典型问题的8家单位被点名通报。

1月份，城管执法部门对全市7.9万家“三类场所”开展多轮次、拉网式、滚动执法检查“回头看”行动，加强对疫情防控要求的宣传告知，督促经营者和管理者落实好疫情防控主体责任。1月至今，共检查“三类场所”11万余家次，发现并督促整改问题9000余起。

温天武表示，城管执法部门紧盯重点地区、重点场所、重点时间节点和重点管控环节，其中针对商务楼宇入驻单位多、人员相对集中且复杂的特点，重点检查商务楼宇的经营者、管理者以及入驻单位“双楼长制”、佩戴口罩、1米线、员工健康监测、测温验码登记、通风、清洁消毒等关键环节措施落实情况。对于检查发现的问题，现场要求责任单位立行立改，对问题突出、整改不力的单位，坚决予以执法公示和曝光，进一步督促整改，并提示相关人群做好自我防护。1月至今，已执法公示问题单位3091家次，通过媒体曝光“三类场所”问题单位2个批次。

温天武介绍，目前仍存在的疫情防控主要问题为：未落实进门测温验码登记、员工未规范佩戴口罩、未按规定落实员工健康监测制度。

同时，温天武还通报了8家在检查中发现的存在典型问题的单位，包括：朝阳区卢米埃影城龙湖长楹天街购物中心店、丰台区星火路10号建科兴达大厦B座未按规定落实“一米线”制度；海淀区北京不姜就电子商务有限公司、昌平区北京传智播客教育科技有限公司未规范佩戴口罩；东城区北京博文汉翔技术培训有限公司东城艺术培训分公司、门头沟区北京京西壹碗香餐饮有限公司测温验码登记有岗无人；海淀区北京金盛福食品有限公司、丰台区北京云泉香餐饮有限公司没有清洁消毒记录。

针对上述问题，执法人员均已进行执法公示，并督促责任单位落实整改。

温天武介绍，将持续强化检查执法，重点加大对商务楼宇、商场超市、餐馆食堂等人员密集场所疫情防控情况的检查力度和频次，重点检查佩戴口罩、测温验码登记、消杀通风、清洁卫生、保持社交距离、落实健康监测等防控关键措施落实、落细情况。（本报记者 徐慧瑶 杨绪军 傅洋 王琪鹏）