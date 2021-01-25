药审中心致力构建权威公开审评标准体系

2020年是全面落实《疫苗管理法》、新修订《药品管理法》和《药品注册管理办法》（以下简称《注册办法》）的开局之年。国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称药审中心）以深化药品审评审批制度改革为统领，围绕药品研发需求和鼓励创新的原则，将《注册办法》的重要配套文件——药品技术指导原则制修订工作纳入年度重点工作。

截至2020年12月31日，药审中心已完成119个指导原则的起草，其中已正式发布71个，涵盖中药、化学药、生物制品，涉及药学、药理毒理、临床试验、临床药理及统计和综合学科，覆盖新冠肺炎药物研发相关技术指导原则、儿童用药指导原则、中药民族药技术标准体系、抗肿瘤药物研发及生物类似药研发等热点难点，在鼓励创新的同时，推动高质量仿制药的研发。

统一审评尺度

2020年7月1日起正式实施的《注册办法》规定：“从事药物研制和药品注册活动，应当遵守有关法律、法规、规章、标准和规范；参照相关技术指导原则，采用其他评价方法和技术的，应当证明其科学性、适用性”“药品审评中心等专业技术机构，应当根据科学进展、行业发展实际和药品监督管理工作需要制定技术指导原则和程序，并向社会公布”。

“在药品审评和研发过程中，指导原则兼具监管依据和技术要求的双重职能。”药审中心副主任周思源表示，药品技术指导原则体系的建立与完善，是深入贯彻党中央提出的国家治理体系和治理能力现代化要求的体现，也是药品审评领域落实“四个最严”要求的最好实践。

“2020年之前发布的技术标准形式多样，包括指导原则、电子刊物、共性问题处理意见等，没有建立集中权威的公开审评标准体系。”周思源介绍，2017年中国药监部门加入ICH后，对于国内审评标准与国际化接轨提出更高要求，科学技术的进步、以“患者为中心”的研发理念也对指导原则体系建设提出了更高要求。此外，指导原则发布周期较长，药审中心内部在一定程度上存在审评尺度不统一现象，同时申请人质疑审评依据不透明等问题也亟待解决。

“目前，我国药品技术指导标准体系与发达国家和地区相比仍有差距，需要长期推进完善。”周思源表示，开展以指导原则为核心的审评标准体系建设，有助于规范审评工作，统一审评尺度，提升审评质量和效率，减少审评自由裁量权。

公开公平建标准

为有效解决审评标准公开数量少、公开力度小、公开范围窄、公开效率低等问题，2019年起，药审中心转变管理方式，明确审评标准的定义和定位，不再发布“电子刊物”等技术要求，统一以指导原则向社会公开，提高审评标准的规范性和严肃性；制定《药品审评中心审评标准制修订管理办法（试行）》并严格执行，统筹规划、有序推进药品审评质量标准体系建设。

据药审中心质量管理处负责人介绍，药审中心建立了多部门参与、邀请外部专家参与共同起草指导原则的核心工作组工作模式，通过优化程序、制定计划、集体决策等机制，为指导原则的加快起草提供了内在动力。技术委员会集体决策，对指导原则质量和科学性进行审核把关；制定过程中广泛听取业界、申请人及相关药监单位意见，及时达成共识；药审中心网站单独设立“指导原则征求意见”专栏，公开听取社会意见，保证指导原则制定过程的公开、透明。同时，通过开展日常程序审查、年中评估以及专项内审等方式，对指导原则制定过程进行监督检查，重点检查按计划执行情况，以及各部门技术委员会对指导原则内容的审核把关等。

为有效提高效率，药审中心将指导原则工作计划纳入中心重点工作进行督导，采用“挂图作战”方式加强日常进度管理。截至2020年12月31日，我国累计发布药品审评技术指导原则272个，其中71个在2020年发布。仅在2020年最后一天，药审中心就密集发布了17个通告，合计发布22个药品技术指导原则。同时，药审中心加快I CH指导原则在国内的转化实施，推进国际先进技术要求在我国的同步研究，不断带动我国指导原则体系与国际通行规则接轨。

指导药物研发

建立指导原则体系是满足业界需求、鼓励创新的重要保障。据统计，在2020年起草的119个指导原则中，有多个聚焦新科技发展热点，充分发挥引导研发和鼓励创新的积极作用。

在细胞治疗、免疫治疗领域，2020年8月以来，药审中心已将26个药品注册申请纳入“突破性治疗药物”审评通道，其中半数为细胞和基因治疗产品。为建立适合我国产业发展现状和特点的监管模式，完善我国细胞和基因治疗产品的技术评价体系，药审中心起草了免疫细胞治疗产品、人源性干细胞及其衍生细胞治疗产品和溶瘤病毒类药物3个临床试验技术指导原则，以指导技术审评和企业开展相关产品的临床试验。

新冠肺炎疫情发生后，尽快研发出治疗药物以及新冠病毒疫苗是人民的共同期盼。药审中心及时研究制定技术评价要点，先后制定了《新型冠状病毒预防用疫苗研发技术指导原则（试行）》《新冠肺炎疫情期间药物临床试验管理指导原则（试行）》等7个指导原则，涉及新冠病毒疫苗研究和评价，对提升疫苗研发和审评速度、质量都起到了重要作用。2020年4月，全球第一个新冠病毒灭活疫苗在我国进入临床试验；同年12月30日，我国第一个新冠病毒灭活疫苗附条件获批上市。

抗肿瘤药物一直是药物研发热点。2020年，药审中心起草了35个与肿瘤药物相关的指导原则。其中，临床试验方面18个、临床药理和统计相关17个；内容涵盖临床试验设计（包括联合用药、具体肿瘤适应症、单臂试验设计、生物类似药临床试验设计等）、统计分析、安全性总结评估、特殊注射剂仿制药研究要求。新起草的指导原则回答了抗肿瘤药物研发共性层面需解决的问题，以及具体药物（个药）研究中需关注的问题，既有针对创新药开发的指导，也有针对仿制药开发的指导。

此外，药审中心还在2020年加快建立完善符合中药特点的技术评价体系，起草制定了12个中药相关技术指导原则，其中已发布10个。围绕鼓励中药研发与创新，着力提升中药材质量研究，起草发布了中药新药用药材质量控制研究、饮片炮制研究、质量标准研究、中药复方制剂生产工艺等技术指导原则；基于中医药治疗的临床特色和优势，起草发布了中药新药治疗糖尿病肾脏疾病和慢性便秘等临床研究技术指导原则等，以鼓励中药企业研发创新，提高药品质量稳定可控性。（记者 陆悦）