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四川省成都市温江区组织保供稳价执法行动守好群众“菜篮子、米袋子”

2021年01月25日08:35 来源：中国质量报

近日，四川省成都市温江区市场监管局以“春雷行动2021”为主线，全面打响保供稳价执法行动，切实守好群众“菜篮子、米袋子”。

温江区市场监管局守好民生底线，有效保障防疫物资、粮油、肉、蛋、奶等商品供应和价格总体稳定，对8家粮油批发单位开展监管检查12次，完成零售价格行为监管157次，纠正不规范明码标价行为14处。紧盯促销行为，综合运用行政手段规范经营者价格行为，对3个收费停车场、7家酒店、9家名优白酒经营店、11个大型商超开展监管，严防价格串通、价外收费、虚构原价、虚假折扣等侵害消费者权益的行为。服务“六稳”“六保”，严打转供电主体不合理分摊费用、行业协会商会违规收费等损害企业利益的行为，检查转供电主体23家次、行业协会商会7家，发现并查处不执行政府定价代收电费行为6起。（张 东）

(责编：李轶群、许晓华)


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