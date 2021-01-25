“赣溯源”入驻国务院客户端便捷查询追溯冷链食品

近日，经国务院办公厅新媒体平台审核，江西省食品安全溯源平台“赣溯源”成功入驻国务院客户端“冷链食品追溯服务专区”，为江西省冷链食品生产经营者和消费者查询、追溯冷链食品提供便捷方式。

“赣溯源”成功入驻国务院客户端，标志着“赣溯源”的建设运行总体良好，借助国务院客户端受众广泛、信息权威等优势，将为“赣溯源”的推广应用起到很好的宣传普及效果。

“赣溯源”是江西省市场监管部门以进口冷链食品为重点品种，运用信息化手段创新监管模式打造的全面覆盖、全链贯通、全程追溯的冷链食品安全智慧监管平台，于2020年12月31日正式上线运行。冷链食品生产经营者、政府监管部门、消费者可分别通过“赣溯源”相应端口进入并使用相关功能，有助于疫情防控常态化下推进人物同查、人物共防，助力科学精准防控，更好地保障广大人民群众生命健康和消费安全。（胡 邕）