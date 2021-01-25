“民以食为天”，近日，河北省石家庄市井陉县井陉宾馆隔离点临时党支部书记何彦生对“众口难调”有了直观感受。

井陉宾馆为被隔离者提供三餐，同样一份盒饭，饭量大的不够吃，饭量小的吃不完。为了保障人人吃饱又不浪费，后厨推出了大中小份3种套餐，按需供应。有人喜欢吃米饭，有人喜欢吃面食，有人爱吃荤，有人爱吃素，后厨就频繁更换菜式和主食种类。

“别的隔离酒店有虾，我们怎么没有？”“别的隔离点有整个水果，为啥我们是水果沙拉？”面对这些问题，有着多年基层工作经验的何彦生知道，“吃”的问题不光与食物品种有关，也反映了部分集中隔离群众焦虑的情绪。

1月11日，井陉县应急管理局党组书记、局长何彦生接到紧急任务，159名来自石家庄市藁城区增村镇杨马村的隔离群众要入住井陉宾馆隔离点，由他负责管理服务工作。

入住第二天，那些暂离家园的群众成立了“杨马村人民”微信群，何彦生知道了，马上申请进群，向大家亮明身份并公开自己的手机号码。

从那时起，何彦生就不断接到电话。大家的困难集中在：电视机打不开、热水器不会调、房间电源跳闸等。

“很多人平时很少出村，更别说住星级宾馆了。”何彦生了解到，159人中有14岁以下儿童43人，70岁以上老人7人，其中还有若干高血压、糖尿病等基础疾病患者，也有聋哑人、精神疾病患者等。

159名村民中，只有一名党员，没有村干部。“不能单纯依靠旧有村级组织动员方式。”何彦生觉得，应该调动被隔离群众的积极性，在互相支持与配合中共同完成疫情防控工作。

截至1月21日12时，石家庄市在用隔离点达到458个，累计隔离3.4万多人。

一个战斗堡垒迅速建立起来。1月13日，井陉宾馆隔离点临时党支部成立，共有9名党员，由集中隔离人员、政府工作人员和酒店管理者构成，60后、70后、80后都有。

李永志是井陉宾馆的管理顾问，也是一名党员。2019年，该宾馆刚刚设计装修过宴会厅。不久前，他作出决定，通过破坏性施工，在这间宴会厅为医务工作者建起符合疫情防控要求的休息室。

中青报·中青网记者注意到，为了丰富集中隔离群众的日常生活，工作人员通过微信群，每天两次组织大家观看各种直播课程。

在何彦生看来，这是另一份“套餐”，是体现井陉元素、配合当下工作、还有利于大家互动参与的“精神套餐”。课程内容丰富，有“七步洗手法”“用电安全”“消防知识”等科普课，也有“井陉历史文化介绍”“八段锦健身”等文化课。微信群直播这个创意，来自85后党员张辰磊。

杨马村村民高朝是被隔离人员中唯一的党员，担任起临时党支部副书记。

说起高朝，妻子史均彦笑了，丈夫“没什么大本事”也“没赚过大钱”，是“特别普通的一个人”。但在她眼中，高朝是村里的“帮大哥”，人缘好，村民信任他。去年疫情防控期间，高朝第一个报名当了志愿者，在村口值守45天，增村镇党委授予他“优秀共产党员”称号。

这一次，高朝和妻儿本来不在集中隔离人员名单当中，但他从石家庄新冠肺炎疫情暴发后一直在村里当志愿者，杨马村党支部考虑到他可能发挥的作用，“委派”他们一家三口和大家一起来到井陉宾馆集中隔离。

在井陉宾馆隔离点临时党支部中，这名支部副书记真的发挥作用了。他牵头从被隔离群众中招募了4名80后、90后年轻人担任各楼层组长，参与到管理服务工作中来，与4名临时党支部委员和各楼层医务人员组成4个工作小组。

就这样，在临时党支部带领下，井陉宾馆隔离点的组织管理架构也快速建成。

1月24日上午，159名村民在井陉宾馆隔离点做完第十一次核酸采集，目前已出的10次结果都呈阴性。

“吃好了才不想家”成为何彦生的“口头禅”。农历腊八那天，大家在隔离点喝上腊八粥；1月23日，工作组和井陉宾馆的大厨忙活一上午，为159人包了一顿手工饺子。

这些天来，高朝发现，每当他在微信群给大家发通知、提倡议时，妻子成了“点赞最快”“响应最积极”的人。

这是他的意外之喜。（通讯员 姚晓科 中青报·中青网记者 樊江涛 朱洪园）