院感防控不得影响基本医疗服务

近日，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制医疗救治组印发《关于保障群众基本就医需求并做好医疗机构感染防控工作的通知》。《通知》强调，医疗机构在保障基本医疗服务的同时，必须做好感染防控工作，不得因为感染防控采取一关了之、一封了之、一停了之等“一刀切”手段，影响群众获得基本医疗服务。保障基本医疗服务和做好感染防控，是医疗机构日常诊疗的两个方面，二者并不矛盾，应共同做好、协同推进。

《通知》提出，地方卫生健康行政部门要强化日常监管，要求医疗机构做好医疗服务，不得以等待核酸检测结果、开展感染防控等为由，延误患者治疗或推诿拖延。对群众反映基本就医需求不能得到满足的情况，及时进行核查，造成严重后果的，要追究相关医疗机构和人员的责任。医疗机构要分类救治，满足患者基本就医需求。对急危重症患者，不得推诿拒诊；对门诊慢性病患者，视患者病情可将处方用量延长至12周，加强家庭医生团队对慢性病患者的日常管理；对血液透析患者、放化疗等肿瘤患者、其他需要维持定期治疗的重症患者，以及孕产妇和新生儿等特殊群体，要保障连续的医疗服务；对择期手术患者，要加强与患者的沟通，结合疫情防控形势和患者病情需要确定手术时间。同时，利用“互联网+医疗”的优势作用，做好互联网诊疗咨询服务。积极推进分级诊疗，发挥医联体整体效能。

《通知》明确，对发热门诊患者以及普通门诊疑似新冠肺炎患者，要加强核酸检测等检验检查，在排除新冠病毒感染前不得允许患者离开医院。对新入院患者和陪护人员落实应检尽检，设置并利用好隔离区域或过渡病室，通过核酸筛查和隔离降低感染风险。合理确定床位使用比例，禁止加床收治患者。新冠肺炎救治定点医疗机构原则上不探视、不陪护；非定点医疗机构非必需不陪护、不探视；确需陪护的，要固定陪护人员并进行核酸检测。（首席记者姚常房）