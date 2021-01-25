财政要担负起院感防控投入责任

新冠病毒非常狡猾、防控难度高，疫情防控使用防护器材量大、费用高且防控周期长，在给医院增加院感防控难度的同时，也造成了巨大财务压力。不少人认为院感是医疗质量、医疗安全问题，事实上，院感是公共卫生问题，而防控新冠病毒的院内感染则属于重大公共卫生服务问题。自新冠疫情发生以来，不断出现院感事件，这其中既需要加强医院内部管理，更需要财政加大对院感防控的投入，承担起重大公共卫生服务的财政责任。

尤其要看到，新冠疫情之下，绝大多数医院收入下降，财务压力较大。根据国家卫生健康委统计信息中心发布的2020年上半年全国医疗服务情况数据，全国医疗卫生机构总诊疗人次、出院人次、床位使用率出现“三下降”。其中，总诊疗人次同比下降21.6%，出院人数同比下降16.6%，医院病床使用率同比下降17.5个百分点。在医院收入大幅下降的同时，疫情防控支出成本却明显增加。医院不仅要大量购买消杀防护器材、医疗设备，还要购置大量的储备物资，一些医院还要对现有设施设备进行改造，人员加班加点津贴补贴等人工成本也在增加，医院财务负担明显加重。

根据某县人民医院采购的部分防护器材价格，仅以一名医务人员进入一次隔离病房所需要的防护器材设备为例，按照最低的配备标准，1人次/岗位需要265.66元，这还不包括出入时的消杀毒剂和洗澡用品等。如果按照每天3人次/岗位，就需要近千元成本，而这也仅是医院疫情防护成本中的一个缩影。

巨大的成本支出，给医院又压上了一根沉重“稻草”。希望各级财政部门更多考虑医院实际情况，给予应有的财政保障，让医院可以轻装上阵，做好疫情防控工作。同时，医疗机构不仅要算好“小账”，更要算好“大账”，配备最强的人员、充足的物资、先进的技术设备，确保疫情期间不发生院感事件。