防疫就医两不误需医患相向而行

1月23日召开的北京市第218场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫健委副主任李昂公布了七项措施，要求切实做到院感防控与医疗服务两手抓、两不误，适应人民群众在疫情防控期间医疗的服务需求。各三级医院要设立住院患者综合过渡、缓冲病房，医疗机构不得推诿拒收急危重症患者。（1月24日《北京青年报》）

由于医疗资源发展不平衡不充分，异地就医一直是许多患者尤其是大病、危重症患者的现实选择。日前，新华社报道了部分患者异地就医遭拒的问题：一些患者所在城市并无确诊病例，只是因为距离中高风险地区很近，就被医院拒之门外。还有的医院规定，即使来自河北省内非中高风险城市，也必须要先隔离21天，再根据疫情防控规定和核酸检测报告，考虑是否接纳入院治疗。

针对个别医疗机构拒诊来自中高风险地区患者的问题，北京市卫健委对相关医疗机构和区卫生健康委负责人进行约谈，要求医疗机构立行立改，杜绝问题再次发生。在此基础上，北京市对全市疫情防控期间做好医疗服务工作进行了再部署，要求做到院感防控与医疗服务两手抓、两不误，充分彰显了“首善之都”的责任担当。

根据《基本医疗卫生与健康促进法》，公民的健康权包括公平获得基本医疗卫生服务权、获得紧急医疗救助权等。新冠肺炎是病，其他疾病同样也是病，尤其一些急危重症患者如果不能得到及时抢救治疗，后果不堪设想。诚然，医院属于疫情防控的“重点部位”，院感防控压力很大，但作为医疗服务提供者，医院应当尽最大努力做到统筹兼顾科学管理，满足广大患者的正常就医需求。北京市卫健委强调，医疗机构不得以疫情防控为理由，随意停止手术、延误治疗、推诿拒收急危重症患者，这个要求来得很及时，也很有必要。

当然，“两手抓、两不误”不是空洞的口号，未取得核酸检测结果的患者该怎么收治，如何降低潜在的院内交叉感染风险，这些都是很现实、很具体的问题。此次公布的七项措施对此做了全面安排，包括要求设立住院患者综合过渡、缓冲病房，优先用于急危重症入院患者过渡期安置，通过设置负压手术室、提升医护人员防护等级等，及时妥善开展应急手术等举措，对于医疗机构做好疫情防控期间医疗服务具有很强的指导性。

保障疫情期间患者正常就医，不应只是大城市大医院的独角戏，还需要得到广大患者和基层医疗机构的积极配合。首先，患者要做到理性就医，一般的轻症小病应按照“非必要，不外出”原则，在居住地就近接受诊治。这既是合理利用医疗资源，也是为了避免不必要的风险。对于确需异地就医的危重疾病，应当提前和相关医院取得联系，详细了解防控政策和入院流程，并事先进行核酸检测，配合好医院的防控工作。

其次，应积极探索异地线上就医。近年来远程医疗、互联网医疗发展迅速，患者往往足不出户就能享受到大城市的优质医疗资源服务。鉴于目前国内多个地区存在散发和聚集性疫情，各地基层医疗机构在遇到复杂疑难病症时，不应盲目建议患者去外地就地，而应主动和大医院专家进行对接，探讨线上会诊的可行性，积极寻求技术支持，在保障群众得到有效救治的前提下，把疫情风险降到最低。（张涛）