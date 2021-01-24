尿路结石这些说法，是真还是假？

疼疼疼，大部分经历过尿路结石的人，都会感受到这“多么痛的领悟！”在近日由东南大学附属中大医院主办的中大泌尿结石高峰论坛暨第十届泌尿穿刺研讨班上，与会专家围绕泌尿系结石的新技术、新进展进行深入研讨。针对大众关注的尿路结石的真真假假，东南大学附属中大医院泌尿外科副主任朱伟东主任医师及主治医师姜华为大家揭开真相。

尿路结石偏爱男性？真的！

朱伟东主任医师介绍，根据最新流行病学调查结果显示，我国成年人泌尿系结石患病率高达6.5%。

尿路结石更偏爱男性，男女比例1.5-2.1：1，尿路结石主要见于20至60岁成人。

憋尿会引发尿路结石？真的！

姜华介绍，这是有可能的。如果膀胱内憋了不少尿液，细菌就有可能大量繁殖而引起膀胱炎，若治疗不及时，细菌还会沿输尿管上行，引起肾盂肾炎。憋尿可以引发尿路感染，尿路感染又可导致尿路结石，尿路结石又反过来加重了尿路感染。

因此，避免憋尿是防止尿路感染、防止尿路结石发生的方法之一。

经常吃夜宵也会有尿路结石隐患？真的！

这不是危言耸听，而是有科学依据的。朱伟东主任医师解释说，很多年轻人喜欢熬夜，吃过夜宵后马上就睡觉，而夜宵往往吃得太荤，特别是高嘌呤饮食如海鲜、肝、肾等动物内脏，以及各种肉汤、猪肉、牛肉等，均含有较多的嘌呤成分，而嘌呤进入体内后代谢最终产物是尿酸，如不能及时排出体外，就会形成尿路结石。

气温越高结石发病越高？真的！

专家介绍，春夏季节，气温逐渐升高，出汗多，尿液排得少，如果不注意饮水，就容易引起尿液浓缩，形成结晶，久而久之，就会在肾脏内形成结石，当肾结石发生位移至输尿管，就会刺激输尿管发生痉挛，导致肾绞痛的发生。

尿路结石都会腰疼？假的！

姜华介绍说，尿路结石最典型的症状是腰痛和血尿，可伴有恶心、呕吐、腹胀、尿频、尿急、尿痛等症状。肾结石下移至输尿管里，会引起剧烈腰痛，如果不及时处理，会导致肾脏积水，长时间梗阻不处理甚至可导致尿毒症。

如果肾脏结石没有掉到输尿管内，可无明显症状，所以，定期的体检非常重要。绝大部分患者的尿路结石可通过微创的方式治疗。

草酸钙结石患者要限制吃菠菜？真的！

专家介绍说，目前已证实草酸钙结石主要与高草酸尿有关，我国居民以偏素饮食为主，摄入草酸较多，而摄入的钙较少。

高草酸低钙饮食导致肠道中的游离草酸增多，肠道吸收草酸明显增加，引起高草酸尿，最终诱发结石，建议草酸钙结石患者，减少坚果、巧克力、菠菜等的摄入。

补钙导致结石？假的！

姜华解释说，由于尿路结石的主要成分是草酸钙、磷酸钙，那补钙会不会引起结石呢？这是没有科学依据的。流行病学数据表明，高钙饮食反而能降低肾结石的患病率和发病率，其理论基础可能是高钙饮食可以减少草酸从尿中排泄。

喝硬水引发结石病？假的！

网上有传言称水垢里面有大量的碳酸镁和碳酸钙，长期喝含大量水垢的水，很容易引发肾结石，这究竟是真是假呢？

专家指出水可以分为软水和硬水，钙镁离子含量高则属于硬水。导致肾结石形成的原因有很多，但至今没有理论支持喝硬水会增加结石的患病率，所以肾结石和水质软硬关联性不大。（刘敏 杨彦）