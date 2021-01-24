石家庄：各居民小区不得擅自增加新的管控限制措施

在23日举行的石家庄市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，石家庄市副市长孟祥红说，各县(市、区)按要求，依照疫情防控相关规定，制定管理和保障措施。各居民小区要严格按照风险等级要求进行管控，不得擅自增加新的管控限制措施，影响群众生活，遇到问题要及时研究解决。根据疫情形势和有关防疫规定，石家庄市疫情防控指挥部将适时调整分区分级管控措施。

1月23日，经专家评估论证，根据核酸检测情况和疫情防控需要，为保障群众健康安全，按照分区分级防控的原则，石家庄市疫情防控指挥部发布通告，决定自1月23日起，对石家庄市和各县(市、区)分区分级管控。

孟祥红说，在做好有效管控的同时，石家庄市将继续组织各县(市、区)和市直相关部门，全力做好群众生活服务保障。

——继续完善市场应急保供机制。将完善保障供应协调机制，提升四级联动供应保障体系效能，落实保障居民生活用品供应方案，集中解决一批流通企业在物流配送等方面的困难。确定一批重点保供单位和监测对象，建立统计报告和工作台账，做到信息准确、保供有序。

——千方百计组织生活必需品货源。将积极调配货源，争取山东、云南等地上游商家支持，保障全市生活必需品的市场供应。

——想方设法拓展生活必需品供应渠道。将增加直供销售点，利用好小区微信购物群，努力满足居民快速、便利的供应需求。

——用心解决特殊群体日常需求。将继续积极履行对特殊群体的兜底责任，发动基层干部、社区干部、物业员工等关心弱势群体。对全市老旧小区、单栋住户摸排统计，督促各县（市、区）落实属地责任和四级联供机制，用心用力落实保障群众就医、用药方案，畅通群众就医和药品供应渠道。

1月23日0-12时，石家庄市新增新冠肺炎本土确诊病例2例，全部在平山县；全市无新增新冠肺炎无症状感染者。截至1月23日12时，全市累计报告新冠肺炎本土确诊病例827例，现有新冠肺炎无症状感染者109例。（闫起磊 杜一方）