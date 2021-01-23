奥伦达刘向阳、原乡小镇斩获健康中国两项大奖

1月21日人民日报健康客户端视频发布第十三届健康中国年度论坛榜单， 奥伦达集团董事长兼总裁刘向阳荣膺“健康中国十大健康产业人物”；奥伦达部落·原乡小镇荣获“健康中国十大康养项目”奖项。

17年精心运营，以康养为基底，原乡小镇成为健康幸福聚地

近年来，健康受到国人的高度关注，康养小镇成为大家“向往的生活”。奥伦达部落在北京延庆冬奥板块建成的原乡小镇，从北京走红到全国，成为广受关注的康养小镇代表。

2004年，刘向阳带领团队开始打造原乡小镇，经过17年不懈努力和持续探索，奥伦达部落·原乡小镇已成为“健康幸福的聚地”。刘向阳和团队在这里构建了“家医服务+聚落文化+小镇生活”的发展模式，为乡民们构建了“身体健康、心情愉快、生有所养、老有所乐”的生活乐土。专家一致认为：“奥伦达部落·原乡小镇，从‘心’出发燃烧幸福火种”，给行业以镜鉴。

奥伦达部落·原乡小镇实景图

奥式生活系统，以新中医赋能健康生活

奥式生活系统，诞生于原乡小镇，是奥伦达与业主会员共同推动建立的基于小镇的健康幸福生活方式。在小镇健康幸福生活方式的基础上，刘向阳创造性提出了“新中医”理念和实践体系，主张一切以人的健康最大化为原则，围绕家庭用户的健康幸福需求，构建新中式平衡健康生活方式，他主张平衡的生活，平衡的人生。

健康中国2030规划纲要核心专家李玲教授也曾表示：在奥伦达部落·原乡小镇，我看到了健康中国的雏形。

链接互联健康，贡献大健康产业领域中国方案

现在，依托互联网平台，刘向阳正带领团队把奥式生活系统，推向更多人，帮助更多人健康幸福的生活。目前，奥式生活系统已覆盖小镇及文旅度假区、城市CBD、城市社区；并不断外延，服务更多家庭。