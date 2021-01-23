绥化市首批7名新冠肺炎患者出院

人民网哈尔滨1月23日电 （焦洋、杨雪楠）1月23日10时30分，由绥化市第一医院传染病院收治的6例新冠肺炎确诊患者出院、1例无症状感染者解除医学观察。

2021年1月10日以来，绥化市第一医院开始收治全市范围的确诊病例和无症状感染者。国家卫健委和省卫健委第一时间抽调重症、感染、呼吸、妇产、感控、中医、护理等专业50余名国家级和省级专家组成专家队伍，到绥化市第一医院指导并参与救治工作。同时，国家卫健委协调调拨各种医疗设备和物资以确保患者救治，省内各地市也派出了有经验的医疗、护理队伍前来支援。

据介绍，在针对新冠肺炎患者的治疗过程中，治疗团队根据病情轻重、不同群体分区设置，坚持“一人一策、一人一专家、一人一团队”的治疗原则，以改善通气、中西医结合、提高免疫功能、营养支持、心理疏导等综合治疗对新冠肺炎确诊患者进行科学治疗和精心护理。在各方的共同努力下，在院患者病情逐步趋于稳定并明显好转。

经过治疗，目前出院患者体温恢复正常3天以上；呼吸道症状明显好转；肺部影像学显示急性渗出性病变明显改善；连续间隔24小时两次呼吸道标本核酸检测阴性，符合出院标准。经国家、省专家评估审核，6例新冠肺炎确诊患者出院、1例无症状感染者解除医学观察。出院患者由负压救护车转运至康复医院进一步康复治疗，确保所有治愈患者完全康复后才可回家。