春节返城需要14天居家监测吗？何时开始执行？国家卫健委最新回应

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哪些是返乡人员？为什么要居家健康监测14天？国家卫健委权威解答

人民网北京1月23日电 （许晓华）近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组和中央农村工作领导小组办公室制定了《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》（以下简称《方案》）。《方案》显示，返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，期间不聚集、不流动，每7天开展一次核酸检测。

《方案》何时开始执行？返回城市需要14天居家健康监测吗？居家监测与隔离有什么区别？23日，国家卫生健康委再次就公众关心关切的春节返乡问题给出了回应。

一、《方案》什么时候开始执行？

为做好冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作，《方案》自下发之日开始执行。持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施，至3月8日春运结束后截止。

二、《方案》规定“持核酸检测阴性证明返乡后不需要隔离，但需要进行14天居家健康监测”，是不是返回城市就不要落实14天居家健康监测？

《方案》所指返乡人员是指从外地返回农村地区的人员，需要持核酸检测阴性证明返乡，并进行14天居家健康监测。返回城市人员需遵守目的地疫情防控要求。

三、《方案》中提到的居家监测与隔离有什么区别？

居家健康监测，要求做好体温、症状监测，非必要不外出。如果出现发热、干咳、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等身体不适症状，及时到医院就诊。居家隔离，要求在社区医务人员指导下，单独居住，不能外出。

四、如果在1月28日前返乡，是不是返乡后第7天和第14天不需要做核酸检测？

1月28日春运开始后返乡人员须在返乡后第7天和第14天分别做一次核酸检测。1月28日之前返乡人员是否需核酸检测以目的地要求为准。

五、《方案》中提出对返乡人员实行网格化管理，网格化管理是什么意思？

网格化管理是指将农村划分为若干网格，村委会人员、乡村医生和民警等各方力量，以网格为单位，分片包干，对返乡人员做好摸排登记、健康监测、宣传教育等工作。