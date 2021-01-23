中医专家谈：疫情当下如何做好自我防护

新冠病毒最主要的传播途径是呼吸道飞沫和密切接触。其他的传播途径有：气溶胶（偶尔）、接触被病毒污染的物体表面。病毒随飞沫可以喷射大约大约1米左右，病毒可以随气溶胶传播2米左右。世界卫生组织和我国推荐至少保持1米的社交距离作为避免人群聚集的最低要求。可能的话，保持社交距离2米更好，也就是我们成人张开的两个手臂的距离。

目前在全国各地不断出现散发病例，春节假期将至，对于大众而言，如何做好个人防护，远离新冠病毒呢？

北京大学人民医院中医科主任冯淬灵建议，高中风险地区春节期间尽量不出行，不走亲访友。时时警惕，注意防护。低风险地区如需要长途出行，选择适宜的口罩，正确佩戴，尽量减少触碰公共物品的频率，勤洗手（7步洗手法）。

冯淬灵表示，单纯使用防护面屏是不可能完全防护新冠病毒的，需要叠加口罩使用。如使用帽衫进行防护（应急之需），至少需要叠加2层及以上。寒冬天气，很多人会佩戴围巾，但围巾阻挡不了新冠病毒，请戴好口罩后再佩戴围巾。同时，头套也不能作为防护装备。

冯淬灵指出，所谓“无症状感染者”，指的是呼吸道等标本新冠病毒病核酸检测或血清新冠病毒抗体检测阳性，但没有发热、咳嗽等临床症状的人群。无症状感染者也可成为传染源，有传播风险。

我们也看到抗击疫情过程中，中医药发挥了重要作用，成为了中国疫情防控方案的一大亮点，特别是通过临床筛选出的连花清瘟胶囊、清肺排毒汤等为代表的中医药的有效方剂“三药三方”，显示出良好的临床疗效。”冯淬灵表示，新冠病毒肺炎是西医病名，属中医“瘟疫”范畴。辨证论治是中医学的精华，对疫病的治疗也不例外，首先必须有精准的辨证，才能有的放矢给予治疗。传染病的特点是感染同一病毒、传染性强、临床症状相似，因此可以采用形同的治疗方案。对于传染性上呼吸道感染也有很多中成药做了很大贡献比如连花清瘟胶囊（颗粒），由经典名方麻杏石甘汤、银翘散组成，加用板蓝根、贯众、大黄等清热解毒排毒药物，藿香芳香化湿、红景天提高免疫力，具有清热解毒、宣肺泄热的功效。通过临床和实验研究，证实了连花清瘟颗粒（胶囊）治疗新冠病毒确有疗效。是将治疗流感和新冠肺炎写在说明书上的一个中成药。当然，治疗上呼吸道感染、流感、新冠病毒还有很多中成药，期待更多的规范的临床和实验研究为临床推广提供客观证据。

中医药治疗传染病已经有几千年的历史，是人类抗“疫”的重要武器。在新冠肺炎医疗救治工作中积极发挥中医药作用，加强中西医协作，完善中西医联合会诊制度，促进取得更好的医疗救治效果。