过量食水果会加速衰老

虽然人体衰老的过程是不可避免的，不过，我们还是可以通过一些方式来对抗衰老，比如科学饮食。用吃进去的食物来改变体内的营养状况，然后通过外在表现出来，才是最好的。所以，想要延缓衰老，希望朋友们从现在开始注重合理营养，有意识地摄入一些具有抗氧化、抗衰老的食物，比如新鲜的水果。

新鲜的水果中含有丰富的胡萝卜素、维生素C和维生素E。胡萝卜素是抗衰老的明星营养素，能保持人体组织或器官外层组织的健康；而维生素C和维生素E可延缓细胞因氧化所产生的老化。此外，水果普遍含有膳食纤维，具有促进胃肠蠕动和代谢废物排出，防便秘的功效。因此，适当吃水果对于保持机体健康、防衰老是有好处的。

不过大家要注意，吃水果，“适量”很重要。由于网络上流传各种吃水果减肥、美容等说法，一些朋友深信不疑，常常大量、超量吃水果，甚至用水果代餐吃。殊不知，这样就进入了另一种误区，因为水果吃得太多，会让人老得更快。

诚然，不吃水果，对人体是一大损失，但是“唯水果论”，甚至把水果当饭吃，同样会带来麻烦。

首先，如果只吃水果，其他食物吃得少，会缺乏蛋白质和脂肪酸。这样的人，往往不耐饿，常有强烈的饥饿感，进而进食更多，导致越吃越胖。不仅如此，如果长期这样吃，容易出现必需脂肪酸和脂溶性维生素缺乏，严重者会患上疙疙瘩瘩的蟾皮病。

其次，因为无论哪种水果，都含有糖分，超大量吃水果时，就会给人体带来相当多的糖分。而水果里的果糖如果摄入过多，会催人老。

第三，长期超量吃水果，营养不均衡，人体内的蛋白质、碳水化合物、脂肪就会失衡，免疫力下降、记忆力下降、贫血、消化不良就会接踵而至。

对于一般成人来说，每天可吃200g~350g新鲜水果。如果血糖偏高，在血糖允许的情况下，一天的水果不要超过200g。最好不要长期吃某一种水果，而是应该多种水果交替着吃。另外，果汁不能代替水果，尽量少喝果汁。

（北京协和医院教授 于康）