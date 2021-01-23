过敏患者可以接种新冠疫苗吗？

“过敏体质的患者能注射新冠疫苗吗？我有这种那种……过敏。”针对过敏患者最关心的几个问题，北京世纪坛医院变态反应科副主任医师马婷婷、住院医师陈力嘉一一给予了解答。

Q：过敏体质可以接种新冠疫苗吗？

A：既往发生过严重过敏反应者，如胸闷、呼吸困难、低血压，甚至过敏性休克的患者，不建议接种新冠疫苗。其他过敏体质者可在医生指导下，酌情提前服用抗过敏药物后考虑接种新冠疫苗。

Q：海鲜/鸡蛋/青霉素过敏可以接种新冠疫苗吗？

A：疫苗中通常不具有与海鲜/鸡蛋/青霉素类似的成分，在此次新冠疫苗的生产中，病毒都是通过非洲绿猴肾细胞培养的，所以对鸡蛋过敏者也是安全的，什么样的过敏者不能接种，应以疫苗说明书为准。

Q：患有哮喘等慢性疾病可以接种新冠疫苗吗？

A：目前用于紧急使用的新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）说明书中指出，个人患慢性疾病者慎用，慢性疾病急性发作者禁忌接种。鉴于慢性病患者是新冠肺炎重症和死亡高危人群，在排除既往严重过敏反应等禁忌后，对于在非发作期的慢性病患者建议考虑接种新冠疫苗。

Q：正在接受脱敏治疗可以接种新冠疫苗吗？

A：脱敏疗法又称为特异性免疫治疗，将变应原提取液配制成各种不同浓度的制剂，经反复注射或通过其他给药途径与患者反复接触，剂量由小到大，浓度由低到高，从而提高患者对该种变应原的耐受性，当再次接触此种变应原时，不再产生过敏现象或过敏现象得以减轻。正在接受脱敏治疗的没有其他禁忌证的患者，可以考虑接种新冠疫苗，建议最后一次脱敏治疗与新冠疫苗接种的时间应至少间隔1周，疫苗接种后的脱敏治疗剂量可咨询专科医生。

Q：新冠疫苗能不能和HPV疫苗、流感疫苗、狂犬疫苗等其他疫苗一起接种？

A：理论上说，新冠疫苗与流感疫苗间应该不具有交叉反应，而且目前国内所有可及的新冠疫苗均为灭活疫苗，相对来说安全性也较好。不过，对于新冠疫苗这个疫苗家族新成员，在技术指南等文件明确之前，暂不建议与其他疫苗同时接种，推荐接种周期间隔4~6周。但是有如疑似狂犬病暴露者需接种狂犬疫苗、其他外伤需接种破伤风疫苗者，应优先接种。14天内接种其他灭活疫苗，28天内接种减毒活疫苗者，暂缓接种新冠疫苗。

Q：出现不良反应，应该如何处理？

A：接种新冠疫苗后最常见的不良反应是发热、接种部位红、肿、疼痛等，通常在两到三天之内自行缓解，一般不需要特殊处理。如果症状较重或无法自行评判严重程度，应及时就医处理。（本报记者 王天奡）