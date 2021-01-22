国家重大公共卫生事件医学中心启动“织网计划”

“织网计划”首站走进赤壁市人民医院。赤壁市人民医院供图

如何通过CT影像准确诊断新冠肺炎？如何正确穿脱防护服？如何有效采集咽拭子？……22日，一场“新冠肺炎疫情常态化防控”专题培训在湖北省赤壁市人民医院进行，这是国家重大公共卫生事件医学中心“织网计划”的首站基层行活动。

国家重大公共卫生事件医学中心以武汉同济医院为主体设置，是首个在北京、上海之外设置的国家医学中心，旨在提高新发突发传染病处置能力，全面提升我国重大公共卫生事件应对能力。

正确穿脱防护服培训。赤壁市人民医院供图

谈及实施“织网计划”初衷，该中心副主任杜光介绍，当前我国新冠肺炎疫情防控任务依然艰巨繁重，特别是近期多地发生局部聚集性疫情，暴露出基层医疗条件和防控意识相对薄弱，提升基层医疗卫生机构常态化防控工作能力和水平，显得十分迫切。

“重大公共卫生事件医学中心很重要的职能就是针对突发公共卫生事件，根据国家有关法律法规，结合诊疗方案和防控方案，进行人员培训。”杜光表示，培训对象不仅包括医护人员，还包括检验、放射等技术人员，公共卫生专职管理人员和信息技术人员等。

咽拭子采集培训。赤壁市人民医院供图

为此，该中心已基于武汉同济医院抗疫实践经验，编写出版了《突发公共卫生事件医院管理实践》，并组织相关专家编写针对基层医疗卫生机构的培训教材，开展现场培训和网络直播，还将筹建线上教育平台，通过资料检索、课程点播、互动问答、在线考核等培训方式，全面提升基层医务人员防控能力。

“‘四早’措施(早发现、早报告、早隔离、早治疗)在疫情防控中取得了明显成效，已被反复证明是应对重大突发公共卫生事件的重要法宝。”该中心主任、武汉同济医院院长王伟表示，希望“织网计划”能够有力推动“四早”在基层进一步落实，构建起及时、有效、严密的防治网络。(鲍捷 李韵熙)