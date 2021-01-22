医渡云张实：医疗AI是推动行业发展的新基建，需要长期耕耘

1月15日，医疗人工智能公司医渡科技（2158.HK）在港交所主板挂牌上市。相比于公司的上市，医渡云合伙人、CEO张实更关注公司如何更好的服务于行业，如何促进行业更高效率发展，使大众能享受到更好的医疗服务。

医疗AI发展迅速 期待更多场景落地

医渡科技作为上市企业中少有的医疗人工智能（AI）公司，其招股书显示，公司提供基于大数据技术和医疗AI技术的解決方案，向医疗行业的主要参与者包括医院、制药、生物技术及医疗设备公司、研究机构、保险公司、医生、患者、监管机构及政策制定者提供服务并开展合作。

张实表示，大数据技术和医疗AI技术是行业发展的基础，目前常见的互联网医疗只是它的场景之一，未来会有更多的场景和产品落地。

据了解，企业成立至今已走过 7年，公司孵化出的YiduCore（医疗大脑），既是公司创立初期打下的基础，也是推动公司上市发展的内核。招股书显示，公司的数据智能基础设施YiduCore体现了公司的核心技术能力。“给行业赋能是公司创立和发展的初心。”张实介绍，公司的数据处理能力能够将在客户授权范围内协助其将原始、分散的数据，以快速、精准和低成本的方式汇集和转化为可计算、结构化和标准化的数据。

“新冠疫情发生后，医渡科技主动投身到战‘疫’工作中，以YiduCore为基础，利用智能技术及时推出城市免疫平台，动态管控疫情，包括助力北京疾控中心进行高效流行病调查溯源。”张实说，目前我们公司的部分同事仍然奋战在河北一线。

当下，医疗AI行业被看作是一个正处于高速成长的新型行业，这从医渡科技往年的经营业绩可窥见这一行业的发展状况。医渡科技招股书显示，公司所处的行业是一个新兴且充满活力的行业。公司2018财年至2020财年录得总收入分别为2272.7万元、1.02亿元以及5.58亿元，近三年的增速分别达到了348.9%和447.1%。

对于这一发展速度，张实表示，这离不开国家对医疗大健康事业的部署和支持。一系列利好政策的出台，不仅给行业注入了发展信心，还带动了更大的发展空间。医渡科技将和生态伙伴一起探索更多的应用场景，促进产业价值的落地。

2016年，国务院办公厅发布的《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》明确指出，健康医疗大数据是国家重要的基础性战略资源。2020年发布的七大新基建中，大数据中心、人工智能位列其中。新基建的落地有利于推动医疗人工智能技术的进一步升级和应用，从而带动大健康相关产业的发展。

三大业务板块布局 着眼长期耕耘

凭借YiduCore的数据处理能力，医渡科技形成了服务于医疗行业的三大业务板块，分别是：大数据平台和解决方案、生命科学解决方案、健康管理平台和解决方案。

张实举例介绍称，大数据平台和解决方案可以汇集、处理经授权的多源异构数据，建立研究网络和专病库，能够使研究人员运用更深层次的数据进行社会和医学研究；生命科学解决方案可以助力真实世界研究，帮助生物医药公司进行临床研究和药物不良反应监测等；健康管理平台和解決方案可以辅助医生管理患者的健康状况、诊疗情况以及开展患者教育，根据个体化差异制定个性化治疗方案。

“健康医疗大数据是国家重要的基础性战略资源，门槛也很高，在执行的过程中要做好合法、合规等方方面面的工作。”张实表示，公司现在所在的赛道，有着非常好的发展机遇，但这是一个需要长期耕耘的行业。

一个公司能走多远，在于企业的价值观，也在于创始团队的初心，上市只是公司发展进程中的一个重要里程碑。医渡科技上市当日，创始人、董事长宫如璟表示：“医疗是一个长期的赛道，我决心用我们的发心和行动，和大家一起做时间的朋友。为了让公司业务在未来相当长的一段时间聚焦在集团使命，使价值导向的精准医疗惠及每一个人，我承诺把自己持有的大部分公司股票锁定十年。”

“真正改变医疗的，其发心必是慈悲，目光必是敬畏，道路必是时间，其内心必是坚毅。”张实强调，技术向善，公司将继续以“数据智能 绿色医疗”为愿景，以“使价值导向的精准医疗惠及每一个人”为使命，利用医疗人工智能，推动技术融合、业务融合，打破数据孤岛，赋能医疗行业，使业界充分挖掘医疗智能使用价值，践行健康中国战略。