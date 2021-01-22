“华熙生物研究院”正式上线

22日，玻尿酸企业华熙生物（688363.SH）在主题为“科技与共”的线上发布会上，上线了旗下科技品牌“华熙生物研究院”。

据华熙生物相关负责人介绍，“华熙生物研究院”是依托华熙生物在基础研究与应用基础研究（“两个研究”）领域的研发实力和成果积累，通过汇聚各界智慧，实行开放合作、兼收并蓄，形成生物科技集合智库平台。“华熙生物研究院”将围绕公司原料、配方、工艺、数据、商标、服务等多维度，打造“华熙inside”授权生态，向产业链上下游合作伙伴进行赋能，共同推进生物科技行业及大健康领域的向上、健康、可持续发展。

据华熙生物相关负责人介绍，多年以来，华熙生物一直高度重视“两个研究”，目前已经拥有微生物发酵及交联两大核心技术平台，并陆续组建了分析检测平台、配方工艺研发平台、合成生物学研发平台、应用机理研发平台，形成六大研发平台，申请专利超过300项，不断以科技创新促进产业发展。

“华熙生物研究院”正是基于其20年来“两个研究”的研发实力与科研成果发展起来的。华熙生物董事长赵燕用“共生、共创、共赢”六个字概括了“华熙生物研究院”的初衷及构想。赵燕指出，这次疫情，让我们更加深刻地理解“人类命运共同体”的意义。在全球化浪潮下，要打造共生体系，不能让科技成为一座孤岛。华熙生物作为行业龙头企业，希望通过生物科技的不断连接、不断创造，赋能生命新体验。

据华熙生物相关负责人介绍，“华熙生物研究院”定位为“生物科技集合智库平台”。在这一平台之上，将汇聚来自企业、研究机构、学术机构等包罗研发、生产、销售等多维度领域的顶尖智慧及科技。同时，平台将以开放合作、兼收并蓄的原则和精神，将这些智慧与科技实现各方共享，以此推动行业技术的发展与创新。

在“华熙生物研究院”发布的同时，“华熙 inside”授权体系同步曝光。据悉，该授权体系将围绕着华熙生物原料、配方、工艺、数据、商标、服务等多维度，打造“华熙inside”大生态，向行业提供价值赋能。

华熙生物相关负责人表示，通过“华熙 inside”授权体系，华熙生物原料的企业合作伙伴，可将“华熙inside”体系中的“12位编码+原料品牌”的组合标识，标注在自己的产品包装上，以此印证其所采用的华熙生物优质原料来源。通过这样的形式，华熙生物将自身的产品价值、行业价值、品牌价值，赋能给合作伙伴，进而延展至行业。除了品牌授权之外，华熙生物还将通过“华熙 inside”授权体系，将自身现有的专利、配方、工艺、数据、服务等多方面优势全面开放，依托“华熙生物研究院”的平台，分享至整个行业之上。

对此，赵燕表示，华熙生物作为生物活性材料的龙头企业，有责任有义务引领和推动整个行业的发展。希望通过开放的态度、开放的平台、开放的机制，在为产业及合作伙伴赋能的同时，吸引各方资源加入，实现真正的“科技与共”，建设新生态、共创新平台、共赢新未来。

据悉，在此次发布会上，华熙生物还发布了国内首款玻尿酸食品品牌“黑零”。与此同时，知名咨询机构艾瑞还发布了《透明质酸应用场景白皮书》，呈现玻尿酸终端应用的多项发展突破，展望产业发展未来。