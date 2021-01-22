华润健康乡村公益项目提高基层医疗服务水平 增强百姓获得感

为进一步提升县级医院综合实力，加强县域医护人员医学服务能力，强化县级医院特色科室建设，全面推动分级诊疗制度，2020年9月5日，由中国妇女发展基金会与华润医药集团共打造的华润健康乡村公益项目全面启动，截至目前，该公益项目已历时4个多月。

据了解，该项目以提升基层医疗服务水平、让乡村百姓健康生活为使命，以医共体为基础，以强县、乡村联动为核心，通过线上线下多种形式的教育以及软硬件建设，推进优质医疗资源下沉，提高基层医疗服务水平。项目组依据既定计划，坚定地围绕打造一个可持续的品牌公益项目、一套适宜基层医生的课程体系、一支专业基层医生培训专家队伍、一套县级医院“一帮一”援助模式、一套乡村医生培训模式的既定目标开展工作。

据华润医药集团相关人士介绍，项目组相继拜访了国家卫健委基层司相关负责人，并与云南楚雄、甘肃临夏、四川南充的村医、院长和卫健部门负责人座谈，做了较为充分的前期调研。联系安徽金寨县、宁夏海原县、江西广昌县妇联、卫健部门相关负责人，深入了解当地基层医疗机构的需求与基本情况。项目启动后，得到了国内顶级医学专家的大力支持和指导，专家们纷纷建言献策，并协调相关人员在学术资源、人力资源上助力，发挥国家级、省级医学中心人才、医疗、科研、教学优势，搭建四级帮扶体系。通过集中培训、床旁教学、短期进修、线上培训、义诊带教、卫生室援建、捐赠药品等多种方式，在县域医院整体能力赋能、重点专科建设、乡村医生诊疗能力提升等方面积极探索。

该人士表示，为做好新冠肺炎疫情防控工作，公益项目依托互联网平台，大力开展线上培训，由权威专家组成顶层架构，制定培训标准。北京大学第三医院、北京大学第一医院、北京协和医院、北京大学人民医院的数十余位学科带头人，针对基层医生需求，结合本专业实际情况，精心编写课件，利用业余时间完成线上授课、在线答疑。培训内容得到广大基层医生广泛好评，在已经完成的52期线上培训中，中国医师协会妇产科分会副会长魏丽惠、中国医师协会儿科医师分会副会长申昆玲、中华医学会计划生育委员会主任委员顾向应、中国中西医结合学会妇产科分会主任委员俞超芹等8位国家一级医学学会主任委员、副主任委员亲自授课，打造出了一套高质量、高水平的培训课程。许多基层医生在课后留言中提到，“知名专家为我们基层医生制作课件，并亲自授课及答疑，这种机会是非常难得的。感谢华润健康乡村项目让我们得到大家的指导”。

该人士还介绍，公益项目还启动了华润健康乡村—乡村医生培训项目，由知名专家牵头搭建了全科医学教研中心，该中心由骨干医师组成师资团队，为乡医量身定制最宜培训课程，并通过远程管理，构建了线下带教的深度培训体系。由阜外医院心内科、北京大学第一医院儿科、北京协和医院急诊中心的专家顾问团队；河南中医药大学、上海针灸研究所的专家讲师团队，共同组建乡医培训的权威师资体系。结合乡医现状与实际情况，因材施教，务实线上培训内容，并结合远程指导展开线下深度培训，创建了5天课堂授课+5天义诊带教培训模式。目前已完成线上直播课程培训23期（每期平均8课时）。

该人士表示，公益项目在中国妇女发展基金会领导、华润医药集团办公室领导亲自协调和指挥下，不仅已完成湖北省红安县七里坪镇张家湾村卫生室、贵州省黔东南苗族自治州剑河县仰阿莎街道寨章村、宁夏自治区海原县官桥村乡村卫生室的援建工作，而且联合福建三明市所辖各县卫健委及扶贫办，发起以巩固当地健康扶贫成果、提高村民健康水平为目标的药品定向捐赠活动，通过为贫困户和重点优抚对象实行上门入户免费送药的工作，切实解决好贫困人口“因病致贫、因病返贫”问题，增强百姓的获得感和幸福感。