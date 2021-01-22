河北省严查购买四类药品不实名登记情况

近日，河北省药监局要求各级药品监管部门加大检查巡查力度，监督药品经营企业严格执行疫情防控措施，按照要求对购买退烧、止咳、抗病毒、抗菌素四类药品的人员进行实名登记、精准管理。

截至目前，全省通过明查暗访等形式，共检查零售药店10702家次，对未严格执行消毒登记制度、未严格执行疫情防控期间退烧药等四类药品销售管理制度的行为进行严厉查处，责令停业整顿零售药店200家、责令整改83家、约谈210家。

省药监局要求，全省各零售药店要严格遵守当地政府对四类药品销售的各项规定，充分发挥哨点监测作用，对购买四类药品的人员一律查验身份证件、进行实名登记，并按照当地政府要求及时向政府指定部门报告，坚决杜绝缓报、迟报，甚至漏报、瞒报问题。

各级药品监管部门要进一步压实属地监管责任，落实网格化管理，确保每一家药店都有专人监管。推动企业落实主体责任，加强对零售连锁总部的调度检查，确保相关要求传达到每一家门店。坚决落实“四个最严”要求，加大监督检查和明查暗访力度，依法严惩药品销售违法违规行为，提升案件查办效果。对违反防疫要求及违法违规经营、执行相关规定不严格的企业，依法从严给予罚款、停业整顿直至吊销药品经营许可证的处罚。（记者马彦铭）