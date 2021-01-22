返乡须持7日内“阴性证明”广东各医院核酸检测提速

1月20日，国家卫健委网站发布消息，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组和中央农村工作领导小组办公室制定了《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》。工作方案明确要求，加强返乡人员管理，返乡人员需持7天内有效核酸检测阴性结果，返乡后实行14天居家健康监测，期间不聚集、不流动，每7天开展一次核酸检测。各乡镇（街道）、行政村（居委会）落实责任制，对返乡人员实行网格化管理，做好登记造册、健康监测和异常状况处置等工作。

春节回乡下要持核酸检测阴性证明。春运临近，接下来，各大医院预计将面临较大的检测任务，如何确保有效应对？

各医院日均检测千余例

最快2个半小时出结果

记者了解到，最近广东各大医院的核酸检测量均呈现增加的趋势。

广东省人民医院表示，该院目前每日检测标本量为1300余份。根据实际需求，在当前检验工作基础上，医院还新建设储备了一个新的核酸检测中心。该中心日检测能力可达每天1万份标本。

广东省第二人民医院的核酸检测量增加了近三分之一。“1月19日检测约1000例。”广东省第二人民医院门诊部护士长刘玲中告诉记者：“为避免市民在院等候时间过长，医院的核酸检测门诊提前7天在微信公众号上开放预约，市民在手机上即可自助挂号、开单和缴费。检测后6-8小时出结果，在穗康码上即可查询结果。”她表示，目前该院每天最多检测1200例，基本上一放出号就“秒空”了，未来将会增加检测量。

据了解，中山大学附属第一医院平均每天核酸检测量约1200例，全部当天检测当天出报告，从收到标本到出报告平均仅需约2.5小时。记者获悉，国务院联防联控机制对100家公共检测实验室的要求是具备1万例/天的检测能力，中山一院目前已具备这个能力。该院表示，如果出现局部疫情需进行大范围筛查，采用10:1混采或混检时，日检测量可达到10万例。

有医院上门采集咽拭子

还可定制团体体检套餐

除了在医院门诊做核酸检测外，有的医院还可提供上门采集咽拭子的服务。中山大学孙逸仙纪念医院推出“逸仙e医院APP”自助预约新冠病毒核酸检测服务。该院医务科主任余涛教授表示，这将有效减少受检者在医院停留时间，实现核酸检测结果“自助查询，无需跑腿，快递到家”。企事业团体单位还可以向体检中心预约上门咽拭子采样服务，并能个性化定制体检套餐。

据统计，最近中山大学孙逸仙纪念医院每天核酸检测量在1000-1500例。采样后24小时内可在“逸仙e医院APP”上查询结果。余涛说，根据返乡人员均要做核酸检测的规定，接下来医院检测任务量预计将明显增加。

值得注意的是，有些情况下不能采用中山大学孙逸仙纪念医院“新冠体检”预约自助服务，而需要向体检中心咨询，听从医务人员指引。具体包括以下5种情况：

1.发热（体温高于或等于37.3℃）和/或有呼吸道症状（如咳嗽、流涕、咽痛）等；

2.境外来穗人员；

3.近14天内有国内中高风险地区旅居史；

4.有其他流行病学史（包括高风险国家人员接触史、疫区发热或有呼吸道症状患者接触史、确诊病例/疑似病例/无症状感染者接触史、聚集性发病史）；

5.拟入院患者本人及普通门急诊患者。

释疑

“返乡”怎界定？何时实施？

国家卫健委：不包括省内低风险地区城乡流动，28日春运开始后施行

近日，《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》（以下简称“工作方案”）对农村地区及返乡人员相关防疫工作进行部署。返乡人员如何划定？核酸检测证明如何获得？由谁来查验证明？国家卫生健康委回应公众关切，就相关问题进行解答。

“返乡人员”包括哪些人？

工作方案所指返乡人员是指从外地返回农村地区的人员。主要包括：一是跨省份返乡人员；二是来自本省内中高风险区域所在地市的返乡人员（中高风险区域内部人员原则上不流动）；三是本省内的进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等重点人群。

检测证明怎获得？

返乡人员可在出发地或目的地的任意一家有核酸检测资质的医疗机构、疾控机构或第三方检测机构进行检测，凭7天内核酸检测阴性证明或包含7天内核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”返回农村地区。

谁负责查验证明？

返乡人员返乡前应告知当地村委会，返乡后由村委会查验其7天内核酸检测阴性证明或包含7天内核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”。

从何时开始实施？

持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施，至3月8日春运结束后截止。（据新华视点 记者 张华 陈辉 林清清 通讯员 林伟吟 周颖怡 郝黎）