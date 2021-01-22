张文宏：快速筛查拼命“追赶” 动态清零 相信大家能过一个祥和的春节

1月21日下午2:00，在上海市疾控中心举行本市防控工作第90场新闻发布会，邀请市卫生健康委主任邬惊雷、黄浦区副区长左轶梅、市新冠肺炎临床救治专家组组长张文宏介绍有关情况。

张文宏表示，昨晚病例仅仅有检测数据，其他临床表现尚在待排查。夜里确诊后病人转至上海市公共卫生临床中心，病例是普通型。

张文宏说，疫情到来出乎意料又在意料之中。基于全国疫情的新形势，上海出现本土病例不是偶然事件，这关键在于后续我们的处理是否可以及时控制住。

这一病例是主动筛查发现的，这确保主动反应是快速的。张文宏说，如果不是主动筛查，可能病例会出现得更晚一些。他认为，“我快速是我主动筛查，你快速是你有症状去看。昨晚的快速反应、及时处置、应检尽检，这四个字反映的是精准。”

除了快速筛查，目前溯源团队也在与病毒赛跑，拼命“追赶”所有流行病学病例的密接，实现“动态清零”，阻挡病毒蔓延。

面对媒体提问是否有聚集性疫情？张文宏表示，昨晚上海两家医院进行筛查，目前筛查出来都是阴性。这提示日常防护“三件套”非常有用。

此次疫情提醒市民，疫情进入常态化，新冠病毒并未离我们远去，市民日常生活之中还应牢记“三件套”，春节牢记防护原则。

最后他表示，自己对上海有信心，市民有望过一个祥和的春节！

（龚莎）