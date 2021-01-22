电视剧里常有这样的桥段：女主在寒风中瑟瑟发抖，一旁的男主默默脱下外套给女主披上。按道理，女性体脂率比男性更高，为什么会更怕冷？

冬天，不少女性的手脚像冰棍一样，一碰透心凉。一项调查显示，女性手脚和耳朵的平均温度比男性低了1.5℃。难道女生真是“冷血动物”？不，女性的体核温度实际上略高于男性。身体要维持更高的体核温度，就得对冷更敏感，肌肉组织才会开启战栗产热模式。而大多数女性身体的肌肉比例低于男性，因此需要更多依赖外界手段保温。

另一方面，为了避免热量从体表散失过多，肢端的毛细血管会发生收缩，减少那里的血流量，好让热量集中在内部，优先供应给重要脏器。而女性为了维持更高内温，只好委屈下手脚。

激素差异也是女性更怕冷的关键原因：男性体内的雄激素，如睾酮能够促进肌肉生长，让他们的基础代谢率更高。一项研究表明男性的基础代谢率比女性高23%，这意味着产热更高效。