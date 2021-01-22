手机千万要远离电磁炉

冬天在家涮火锅，电磁炉是必需品。但很多人对电磁炉的使用安全不注意，手机等电子产品随手放在旁边，殊不知这其中潜藏着巨大风险。

电磁炉是利用磁场感应涡流加热原理制成的，它利用电流通过线圈产生磁场，当磁场内的磁感线通过铁质锅的底部时，即产生无数小涡流，使锅本身自行高速发热，然后加热锅内的食物。手机放到电磁炉上后，电磁炉感知到手机里含有磁铁（一般是扬声器或听筒），便会自动开启，使手机在瞬间高温下燃烧爆炸。也就是说，无论电磁炉是否开机，只要通电状态下，手机置于上面便会发生危险。

电磁炉的电磁波不仅作用于面板上，对上下左右都会有不同程度影响。因此，除了要远离电子产品，使用时还应注意：

1.金属物品不要放在上面。电磁炉会与金属物品发生反应，如直接将菜刀放在电磁炉上就会使菜刀升温，达到相应燃点就会引发火灾。

2.使用前先清洗检查。长期不用的电磁炉，再使用时一定要仔细检查、清洗、擦干。另外，还要检查电源有没有出现破损，有的话要及时维修。

3.放置在平整桌面上。使用电磁炉一定要摆放在平整桌面上，以免变形损坏。另外要防止桌子出现震动而滑落，发生危险。

4.锅具不要太重。电磁炉的承重能力是有限的，一般锅具加食物不应超过5公斤。锅具底部也不能太大或太小，防止受热不均匀。