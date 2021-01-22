抵御湿湿的冷 “御寒神器”靠谱吗？

南方的寒潮虽然相对“温和”，时下却仍处于一年中最冷的“三九天”。而极具区域特点的这种湿冷，有时候威力也不小，连北方来客都有点难适应。

“这几天急诊人数明显增长，每天有五百人就诊，以老人、孩子居多。”“广州实力中青年医生”、中山大学孙逸仙纪念医院医务科主任、急诊科副主任余涛教授表示，就诊者主要是呼吸道疾病和心脑血管患者，但每天也有十几名腹泻腹痛等胃肠不适患者来“报到”，人数比平时多。

应对南方的湿冷，网红“御寒神器”靠谱不？专家有说法。

用好御寒“神器”注意“三防”

该如何抵御寒冷？在室内冷过室外、越坐越冷的北向楼盘、滨江高楼层，人们已经行动起来，除了老资格“保暖神器”热水袋，中生代“抗冻能手”暖宝宝，还有一波又一波的新生代“御寒神器”——“踢脚线”取暖器、桌面暖风机、桌下屏风式电暖器……这些“御寒神器”管用吗？

“这些新老御寒神器，都属于局部增温的手段，需要防范两种风险。”余涛教授说，一是长时间贴身使用暖水袋、电暖手炉、暖宝宝要注意隔着内衣，保温时间不要太久，以免长时间直接接触皮肤导致“低温烫伤”。

比如近日有媒体报道，杭州22岁的女生小周发现小腿多出一块“大理石纹”，就是因为长期吹暖风机导致了“火激性红斑”，也属于低温烫伤。

二是防范火灾隐患。例如在办公室使用“小太阳”、电热屏风、大功率暖风机、电油汀等“暖脚神器”时，很多人会在腿上盖一条毯子提升保暖效果，要小心别将毯子等织物靠近或覆盖这些大功率取暖器，以免引发火灾。离开座位时，还要注意及时给它们断电。

三是避免儿童或宠物受伤害。如果家有婴幼儿，家庭浴室最好不要使用光照度极高的浴霸取暖，以免婴幼儿视力受损。猫狗爱凑近取暖器烤脚，但由于猫狗对热不敏感，稍有不慎，就可能“烤得冒烟”甚至“烤糊”。宠物主人要注意用防火物质做间隔，别让宠物们因靠得太近导致毛发烤焦，甚至引发火灾。

相对安全的取暖方法是开空调。但要注意，长时间开空调需要给室内增湿。从新冠肺炎疫情防控和冬季呼吸道传染病防控的角度出发，再冷的天，也别忘了给窗户开一条“缝”换气。

吃饱穿够动起来最御寒

想要保暖，有没有又省钱又好用的法子？还真的有。

余涛建议，除了穿够衣服，还要吃饱饭，动起来。

吃饱饭，摄入足够热量，才能对抗寒冬。冬日在室内越坐越冷，不如起身在办公室内疾走片刻，或者到户外阳光下伸展身体补补维生素D，还能避免长时间围着取暖器导致低温烫伤。

保暖盯牢几个重点部位

1.头部

头部是人体散热大户，寒风呼啸时，防风保暖最重要，老人、孩子不妨戴上帽子或内搭一件带兜帽的卫衣。

2.脚部、小腿

俗话说“寒从脚底生”。久坐时注意重点给小腿和双脚保温。糖尿病患者过冬要特别注意护足，由于糖尿病引发的周围神经病变，糖友难以及时感知冷暖极限，导致发生冻伤、烫伤，严重时可能导致截肢。

3.腹部

近日因腹痛、腹泻等胃肠不适来就诊的患者人数增多，尤其是老人和孩子，除了注意局部保暖，还要避免吃冷食，尤其是老人孩子。

一方面，老人、孩子体质较弱，容易受到降温影响，肠道受寒可导致功能失调，表现为腹泻、腹痛甚至恶心呕吐。另一方面，室温较低，刚端出锅的餐食很快变凉，老人、孩子进餐速度较慢，容易因吃了冷食导致“闹肚子”。此外，流感、感冒等也会有消化道不适的表现。

余涛提醒，老人着凉腹泻后，因为对频繁跑厕所不胜其烦，为了减少上厕所的次数，不肯喝水，结果导致体内电解质紊乱，引起脱水，有可能危及生命。

有些老人还会根据腹泻后“空腹晾胃”的老经验，不想吃东西，尤其是水果蔬菜。由于老人往往患有高血压、糖尿病和冠心病等基础疾病，这样做还可导致便秘加重。有高血压的老人降温时血管受冷收缩导致血压升高，又因为自己有便秘，排便过于用力，就有可能诱发急性心梗、脑梗。

高龄老人降温期间要注意

余涛提醒，胃肠道功能不好且合并有多种疾病的高龄老人，降温期间不可掉以轻心。

老人腹泻后切莫按旧经验“空腹晾胃”，而应进食白粥等流食，补充水分，腹泻期间宜清淡饮食，以容易消化的半流饮食如白粥等为宜，同时注意水和电解质的补充，适当加点盐，例如白粥加少量盐。

尤其要做好胃肠防护，例如进餐时间不要过久，以免冷饭伤胃。感到肠胃不适时可先“自救”，多喝温热水。

老人宜留在室内锻炼，余涛推荐晨起先喝一杯约300—500毫升的温开水促进肠蠕动，注意补充蔬菜和水果，可适量喝点酸奶。如便秘比较严重，千万不要自行使用泻药，应及时就医。

有高血压、冠心病、高血脂、中风病史或高龄体弱的老人，腹泻后如果出现精神状态不佳、嘴唇干裂、食欲不佳情况，或者腹泻时间超过两天、每天排便次数超过五次、大便发黑或带有脓液，应尽快到医院就诊。（文/广州日报全媒体记者任珊珊 通讯员林伟吟）