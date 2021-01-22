常年饮料代水 男子心跳骤停进了ICU

1月7日，一条医生骑上病床一路心肺复苏急救飞奔抢救室的视频在网络上广为传播。医生的敬业精神大受赞扬，而急救背后的故事，竟也令人吃惊——这名急性肾功能不全、心跳骤停的男患者，年仅32岁，平日经常饮料代水，还喜欢熬夜、嚼槟榔……

恶心呕吐就医

竟用上了“魔肺”

32岁的小陈因呕吐恶心3天到南方医科大学第三附属医院（简称南医三院）就诊，急诊检查发现其肌酐430umol／L，以急性肾功能不全收治入肾内科救治。在完善各项检查后，肾内科积极为患者进行治疗，1月8日早上7点，患者突发心跳骤停，ICU团队迅速行动，为患者进行心肺复苏并电击除颤，一边按压一边建立ECMO通路，迅速将患者转入ICU病房，血管外科主任周忠信跪地建立远端灌注管。

在使用ECMO治疗后，小陈情况还是不容乐观，出现了严重的横纹肌溶解症和高血钾症,心脏需要持续的ECLS（体外生命支持）进行维持，呼吸需要用呼吸机来辅助，需要持续床边血液滤过治疗清除有害物质以保护肾脏功能。经过ICU、肾内科、血管外科、心内科等多科室会诊救治，小陈的情况稍微稳定，但是还处于昏迷状态，身体浮肿，直到1月12日才成功撤离ECMO。

不良生活习惯

招来“索命”疾病

年纪轻轻的小伙子是怎么病得如此又急又重的？ICU主任杨翃仔细询问病史和生活习性，家属告知，小陈平日爱喝饮料，以饮料代水，作息不规律，经常熬夜，还酷爱嚼槟榔，入院前在家里就经常有肠胃不适，一直以为是胃肠毛病，也没有引起重视，没想到发展到要命的程度。

杨翃说，现在不少年轻人因为白开水味道淡，选择以饮料代白开水。饮料当中的糖、磷酸盐、咖啡因等成分会促进钙排出，尿里面的钙含量会随之增多，易形成结石；另外，碳酸饮料中含有大量的无机磷，而肾病怕高磷，高磷血症会引起身体瘙痒，是肾衰竭和尿毒症患者的常见症状，也和肾脏病患者的死亡率挂钩；饮料中糖分太高，还可能引发糖尿病，对肾不好的人无疑是“雪上加霜”。

注意肾脏求救的信号

杨翃提醒，这些症状提示肾脏可能出问题：容易疲劳、乏力、腰酸、腰痛；莫名食欲减退、恶心、呕吐；尿液中泡沫增加，并且不易消失；血尿；夜尿变多；眼睑或下肢反复浮肿；血压升高；莫名贫血、牙龈出血、抽筋、皮肤瘙痒。

一般肾脏受损超过50%时，才会影响人体的正常生理功能。当以上一些症状出现时，意味着肾损伤已经较严重了，建议大家通过每年的体检来发现早期肾脏问题，尿常规检查和抽血查肾功能可以发现大部分肾脏问题，一些隐匿的肾脏问题还需要通过X光、超声等影像学检查，甚至病理切片检查来明确诊断。（全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲）