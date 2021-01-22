甘肃99.6%的参检妇女对“两癌”检查项目满意

“86.3%的参检妇女认为‘两癌’检查表明国家的民生政策越来越好，86.9%的参检妇女表示感谢党和政府对妇女的关怀，77.1%的参检妇女认为社会越来越重视农村妇女，72.7%的参检妇女认为‘两癌’检查对提高农村妇女健康状况有好处。”

1月21日，据甘肃省妇儿工委办公室提供的《甘肃省委省政府为民办实事农村妇女“两癌”检查项目评估报告》中显示，通过三年“两癌”检查项目的实施，甘肃农村妇女健康意识得到大幅提升，主动学习健康知识的意愿增强。95.6%的参检妇女认为“参与检查后提高了健康意识”，97%的农村妇女表示愿意定期体检，93.75%的农村妇女了解“两癌”防治知识，96.4%的农村妇女表示会主动学习健康知识。

本次调查的对象覆盖了全省14个市州，共有汉、回、藏、蒙、满、东乡等9个民族的农村妇女参与调查。提交的电子问卷总数达8057份，有效问卷7512份。其中，参检妇女有效问卷3698份，未参检妇女1044份，医护人员1090份，妇联和乡镇干部1680份。

报告认为“两癌”检查的社会经济效果较好，数据显示：89.4%的农村妇女认为“两癌”检查改善了农村家庭因病致贫和因病返贫的状况；98.07%的医护人员认为“两癌”检查对提高妇科常见病查出率及防治有促进作用；99.8%的妇联和乡镇干部认为通过“两癌”检查，可以做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。报告显示农村妇女参与“两癌”政策宣传的意愿增加。有96.5%的参检妇女明确表示愿意向周围人宣传“两癌”免费检查政策。报告认为这表示全省农村妇女对“两癌”免费检查项目的认可度较高。高达97.97%的妇联和乡镇干部认为农村妇女的健康意识发生了变化。

99.6%的参检妇女对“两癌”检查项目表示满意，99.38%的参检妇女对妇联和乡镇干部的工作表示满意，98.71%的参检妇女对医护人员的工作表示满意，98.84%的参检妇女对医院的检查环境表示满意。总体来看，广大农村妇女对省委、省政府将“两癌”检查列为为民办实事项目非常拥护，表达了她们感恩党、感恩政府、感恩社会的强烈愿望。（记者 袁鹏）