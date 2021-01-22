脖子酸胀误以为颈椎病  忽略“求救信号”险丧命

日前，云浮一名50岁的女子头痛头晕、脖子酸胀，一度误认为是颈椎病，最终查明是脑肿瘤，并成功做了切除手术。医生提醒，脑肿瘤也可能引起眩晕和颈部酸胀等症状，容易被误认为是颈椎病。

头晕脖子痛是吹风受寒？

今年50岁的罗姐（化姓）是云浮当地一名高速路绿化工。大概从去年11月开始，罗姐就莫名其妙出现头痛头晕的症状。“她的身体一向很好，连感冒发烧都很少。”罗姐的丈夫张先生（化姓）说，一直以为她的头痛头晕是开摩托车去上班时吹到风引起的，因此没有多加重视。

2020年12月10日，罗姐的脖子开始出现酸痛，起初以为是颈椎病，便到附近的小诊所接受了针灸治疗。针灸了两次后，罗姐的脖子酸痛不仅没有好转，还出现了呕吐等症状。最终检查结果显示，其颅内枕骨大孔区有肿瘤且伴梗阻性脑积水。

为寻求进一步诊疗，2020年12月17日，罗姐在家属的陪同下，来到广东三九脑科医院。

查出脑瘤争分夺秒抢救

该院接诊的副院长、神经外五科主任鲁明仔细查看了相关影像检查资料，发现患者颅内肿瘤位于脑干延髓背侧，部分嵌入延髓内，血供丰富且体积大，考虑是实质性血管瘤的可能性较大。

“如果按照常规的手术方式治疗，可能会出现大量出血、损伤脑干等不堪设想的严重后果。”最终，鲁明决定分步进行治疗，先行肿瘤供血血管栓塞，阻断部分血流，再行肿瘤切除，以增加手术安全性，减少手术并发症。

没想到的是，入院第二天，患者就出现了烦躁不安、意识转差、瞳孔放大等症状。“当时是下午5时，一发现病情变化，我们立即启动应急流程。”鲁明介绍，先行气管插管及脑室钻孔引流术，随后对肿瘤部分供血血管进行栓塞，最后实施肿瘤切除。

手术过程中，患者脑干严重受压，且进出肿瘤的血管粗大、相互交错，难以分辨动静脉，鲁明小心翼翼地逐次阻断供血动脉、分离肿瘤并切断静脉，最终顺利切除一个直径大小为4.5厘米的肿瘤。“术中，患者呼吸一度停止，我们迅速抢救，真的是从“死神”手里抢回了一命。”

鲁明介绍，导致头痛头晕的疾病有很多种，颈椎病只是比较常见的一种，脑干或是小脑受压通常也会出现眩晕和颈部酸痛等症状，容易误认为是颈椎病。经过一系列康复治疗，罗姐于近日顺利出院。（全媒体记者张青梅 通讯员郑琳）