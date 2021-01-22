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江苏新版中药饮片炮制规范正式实施

2021年01月22日08:45 来源：中国医药报

《江苏省中药饮片炮制规范》2020年版（以下简称新《规范》）日前正式实施。新《规范》共收载江苏省常用地方特色中药饮片品种119个，是对《中国药典》2020年版的重要补充，体现了江苏省应用中药饮片的特色，内容丰富、编辑严谨。

据悉，《规范》修订工作由原江苏省食药监局委托江苏省药学会组织开展，在有关部门和参与单位的大力支持下，历时四年多完成。新《规范》的发布实施对江苏省中医药事业发展具有里程碑意义，为江苏省中药饮片的标准管理工作打下坚实基础，对传承发扬江苏省中医药文化精髓，强化中药饮片监管，促进饮片产业健康发展将起到积极作用。

江苏省药监局副局长姜伟介绍，新《规范》有着“突出地方炮制特色；提升质量控制水平；安全性保障进一步提高；统一格式，规范用语；图文并茂，说明详细”等特点。他指出，要认真学习领会新《规范》的内涵实质，按新《规范》要求加强市场监管；要以新《规范》实施为契机，推进中药监管体系和监管能力现代化，加快江苏省中医药强省建设步伐。（记者蒋红瑜）

(责编：李轶群、许晓华)


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