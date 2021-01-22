包头一批进口冷冻猪前肘  新冠病毒核酸检测呈阳性

1月21日，内蒙古自治区包头市新型冠状病毒感染肺炎防控工作指挥部发布通告说，该市一批进口冷冻猪前肘新冠病毒核酸检测呈阳性，未流入市场，相关人员核酸检测均为阴性。

通告说，1月20日，根据包头市进口冷链产品“一批一检、随到随检、不检不售”机制要求，相关部门在例行售前检测中发现，包头稀土高新技术产业开发区润恒物流城和昆都仑区包钢冷库一批进口冷冻猪前肘，部分新冠病毒核酸检测呈阳性。该批次进口冷冻猪前肘全部货物已封存，未流入市场，企业已暂停营业，相关人员和企业全体员工核酸检测均为阴性。

对此，包头市立即启动疫情防控应急响应，第一时间封闭涉疫冷库，对货物进行封存，外围场地环境进行彻底消杀，对该冷库管理人员、司机、搬运工及相关接触人员进行集中隔离医学观察，对上述人员和涉事冷库所在市场全体从业人员开展核酸检测，检测结果均为阴性。

同时，包头市疾控中心提醒市民，务必增强自我防护意识，保持勤洗手、戴口罩、常通风等良好卫生习惯；不扎堆、少聚会、保持安全社交距离；企业有进口货物的，必须严格落实疫情防控要求。（据新华社 记者贾立君）