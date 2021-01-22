百合，别名白百合、药百合、百合蒜、蒜脑薯。为百合科植物卷丹（卷丹百合）、百合或细叶百合（山丹）的干燥肉质鳞叶。秋季采挖，洗净，剥取鳞叶，置沸水中略烫，干燥。

干燥肉质鳞叶呈长椭圆形，长2厘米~5厘米，宽1厘米~2厘米，中部厚1.3毫米~4毫米。表面类白色、淡棕白色或微带紫色，有数条纵直平行的白色维管束。顶端稍尖，基部较宽，边缘薄，微波状，略向内弯曲。质硬而脆，断面较平坦，角质样。无臭，味微苦。

食性特点

百合鳞叶淀粉含量达70%，干鲜均可供食用，以鲜百合为主，现全国大部分地区亦有干品应市，以浙江、江苏、湖南、湖北等地应用较多。百合是中国传统的出口特产。

中药药性

性味归经：甘，寒。归心、肺经。

功能主治：养阴润肺，清心安神。用于阴虚燥咳，劳嗽咯血，虚烦惊悸，失眠多梦，精神恍惚。

使用禁忌

风寒咳嗽、中寒便滑者忌服。

药膳食补

二合糯米粥：百合50克，核桃10个，红枣10枚，糯米适量。先将核桃去壳取肉，保留红色核桃衣，用清水洗净；百合、红枣分别洗净，红枣去核；糯米用清水淘洗干净，将以上诸物一起入锅，加入适量清水。先用大火煮至水沸，改用小火继续焖煮，至糯米开花成粥。加入调味料即可食用。

诸物合用，有滋补肺肾、止咳平喘等作用。适用于老年慢性支气管炎、咳喘等见肺肾气虚者。健康人食之可补益肺肾、强壮身体、增加抵抗力。

百合莲藕炖排骨：猪排骨8块，莲藕1节，百合30克，葱半根，姜2片，盐适量。将排骨洗干净，冷水下锅焯水，捞出备用，莲藕去皮切滚刀块。砂锅里加水烧开，加入焯过水的排骨及切好的莲藕、葱和姜，大火再烧开，转小火炖1小时。加入盐，再炖10分钟，关火放入百合，百合变透明即成。

本菜品具有补虚润肺、润肠通便功效，是老幼妇孺、体弱多病者上好的食品和滋补佳品，也是冬令润燥的常用食疗方。

百合鸡米饭：母鸡1只，百合60克，粳米60克。将鸡宰杀后去毛与内脏。粳米、百合洗净放入鸡腹中缝合，加生姜、椒、盐、酱油少许调味，用水煮熟。开腹取百合、粳米作饭，并饮汤食肉。

本菜品具有补气养血、健脾养心功效。适用于调治产后虚羸少气、心悸、头晕、少食等症。

百莲酿藕：鲜藕500克，百合15克，莲子15克，橘红15克，薏米15克，芡实15克，糯米125克，蜜樱桃30克，瓜片15克，白糖500克，猪网油60克。将鲜藕粗壮部分削去一头，内外洗净，用竹筷捅透孔眼。将淘洗过的糯米由孔装入并填紧，用刀背敲拍孔口，使之封闭不漏。放锅中煮熟，捞入清水中漂起，削去外面粗皮，切成6毫米厚的圆片。莲子去皮、心，同薏米、百合、芡实装碗中，冲洗净，加清水适量，上笼蒸熟烂。瓜片、橘红切片，蜜樱桃对剖。猪网油修成方形，铺于锅内，蜜樱桃随意排成花纹图案，相继放入瓜片、橘红、薏米、百合、芡实、莲子等；藕片摆成图案，撒入白糖，上笼蒸至极烂，翻于圆盘，揭去网油。其余白糖收成糖汁挂上。适量佐餐食用。

本菜品具有清热润肺、养心安神功效。适用于肺虚久咳、热病烦渴、水肿、遗精等病症。（摘编自中国医药科技出版社出版的《药膳补养全家健康》丁兆平、朱冬梅主编）