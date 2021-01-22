近日，多地出现散发病例和聚集性疫情。据不完全统计，已有29个省份倡议就地过年，《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》对农村地区及返乡人员相关防疫工作进行部署。

临近春节，数千万大学生如何返乡、怎么过年？备受关注。

“新华视点”记者采访发现，多数低风险地区的高校已提前放假并延长假期，有的高校假期长达70天。部分学校允许家在中高风险地区的学生留校，集中管理。而对于个别学生返乡遇到的困难，相关部门也积极出台措施予以帮助。

多数已提前放假回家，中高风险地区高校暂缓放假

2020年末，教育部印发《关于认真做好寒假前后高校疫情防控工作的通知》，要求高校根据疫情形势和教育教学进度，优化调整寒假放假时间，安排学生分批次有序放假离校。

据了解，按照本学期开始时校方公布的校历，多数高校多计划在2021年1月中下旬放寒假，有的甚至是2月初。疫情变化之下，高校纷纷调整计划，有不少学校自2020年12月中旬开始就过渡到放寒假阶段。例如，牡丹江师范学院、武昌职业学院等学校，于元旦前就开启了寒假模式。

“不仅放假比往常早，假期也特别长。早早回家也安心了。”经历了2020年年初仓促回家，任何学习资料都没能带的武汉工程大学学生小张说。

记者了解到，目前，北京、天津、湖北、广东、浙江等十几个省份的一些高校已提前结束课程并放假。山东省教育厅近日发布通知，鼓励学校适当提前放假。也有部分高校按照校历正常放假。

1月9日，中国科学院大学电工研究所的研一学生王天正踏上了回家的列车。他告诉记者，学校本来是1月下旬放假，现在提前结课考试，有同学1月1日就离校了。

教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，今年寒假最大的不同，就是要统筹考虑疫情防控与学校的教育教学安排。

河北省教育厅下发通知，凡没有放假的高校暂不放假。

吉林、黑龙江两地，多数高校从去年12月底陆续放假，大学生基本已于疫情出现前错峰离校，少部分家在中高风险地区的学生留在学校。

大连近日宣布，计划从1月中旬开始启动低风险地区高校学生寒假离校工作。1月16日，位于低风险地区旅顺口区的大连外国语大学、大连医科大学等学校学生启动返乡之旅。对位于中风险地区的高校，则需所在区降为低风险后，再组织安排有序离校。

多校安排返乡专车专机，到家后每日测温打卡

1月15日上午，吉林大学2021年“情暖冬日·学生返乡送站班车”开通。乘车前，学校为学生们准备了口罩和抗菌喷雾剂等防疫物资，并组织专人负责防疫物品发放和乘车信息登记，确保学生安全返乡。“非常暖心，保障了同学们的途中安全。”吉林大学数学学院学生李冰雪说。

1月18日，大连理工大学寒假开始。学校于18日至20日三天开展点对点送站。60辆送站专车，分批次将近25000名在校生送往机场、火车站、港口等交通口岸。

有的高校还和航空公司联系安排了专机。1月17日7时，大连外国语大学的172名学生在大连机场候机楼统一办理乘机手续，乘坐包机航班从大连飞往兰州。

1月20日、21日，位于大连的东北财经大学安排3架包机分别飞往太原和兰州，送300多名学生回家。机场设置了大学生返乡专用柜台和临时休息区，确保学生出行安全。此外，家在沈阳的学生们坐上了大连至沈阳的高铁专列，最大限度减少了出行风险。

目前，多数学校已发布寒假安全提示，提醒学生在离校途中做好个人防护，全程正确佩戴口罩；同时做好旅途中的健康监测，并妥善保存票据以备查询。

记者从返乡的学生处了解到，离校前，学校会统计个人去向及联系方式。

“放假前每个人都填了表格，几号回家、坐哪辆列车、哪班航班都要写清楚。”武昌理工学院的大二学生闫婧怡说。

“我们学校要求每天在线填报个人健康情况。”王天正展示的在线填报表格中，包括了体温、接触人群等信息。

武昌职业学院旅游学院党总支书记郑文婷表示，学校规定学生返家后需要跟家长一起向学校进行双报备。

有高校给留校生发红包、订“年夜饭”，政府对滞留学生开展临时救助

不返乡的学生怎么过年？

上海多所高校明确，家住中高风险地区的学生过年不返乡。江西省教育厅提示，此类学生原则上不回家。河南提出高校应劝导准备前往中高风险地区的学生暂缓离校。

多地高校发布通知称，寒假期间，学校将采取封闭式管理，学生如因特殊情况确需留校，需要提出申请经批准后方可留校，由学校统一安排住宿。

哈尔滨工业大学学生工作部部长李岩松介绍，大概有不到400名学生因家处在中高风险地区而选择暂时留在学校。“学校根据学生反馈信息和各地政策调整及时优化离校流程，安排辅导员与学生家庭所在地提前沟通，在确认学生可顺利返乡后，协助学生启动离校流程，做到一人一策、事事精准。”

目前，黑龙江一些高校已对留校学生进行了免费核酸检测，并组织多位心理教师通过开通心理热线等形式，提供心理健康疏导。

记者了解到，辽宁一些尚有学生在校的高校将继续做好保障工作，等待离校安排。启动离校工作后，对暂时不能返乡的学生，将继续做好其学习服务等工作。

据统计，吉林大学有78名本科生因无法返乡申请留校过年。学校在寒假期间实行封闭管理，为每名留校学生制作了出入证件，每个校区都保留一间食堂和至少一家生活超市，学校后勤部门还要保障学生寝室的供热达标。

吉林大学学生工作部副部长马琨说，学校会不定期地为留校学生送牛奶、水果、药品等生活用品，并准备了“留校红包”作为新春祝福。食堂还为学生私人订制了除夕套餐，让他们能吃到家乡味道的“年夜饭”。

与此同时，记者也接到就读于福建、安徽、河南安阳以及河北省内低风险地市高校的石家庄籍学生反映，由于学校要求“清校”，但石家庄从6日起实行严格交通管控措施，他们面临无法回家又无处可去的境况。在安徽就读的王泽宇告诉记者，他所在的学校要求大一大二学生必须离校，他和几个校友只好在当地租房子度过寒假，希望能统筹管理不能返乡的学生。

还有一些在石家庄就读的外地大学生被迫滞留无法返乡。他们四处借宿，有的自费住酒店，三餐靠泡面、零食度日。石家庄市桥西区某高校大四学生时某告诉记者，他租住的公寓型酒店价格相对较低。但由于无法做饭，三餐基本靠外卖，每天花费也不少。

有的返乡大学生表示，从低风险地区回石家庄，虽然提供了核酸检测阴性报告，并表达愿意自觉在家隔离，但村里仍不放行。

记者获悉，河北省教育厅、省财政厅日前发布了关于做好当前滞留学生临时救助工作的通知，要求为每名滞留学生明确一名救助责任人。对于滞留在学校的学生，各学校要进行妥善安置，保障其正常学习、生活。对于滞留在校外的学生，各学校救助责任人要通过微信、电话等有效方式，与其保持联系，随时帮助其解决遇到的问题。（文/“新华视点”记者宋佳、王莹、任丽颖、冯维健、李双溪、李伟、杨思琪）