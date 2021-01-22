湖南向群众就医的烦心事亮剑

挂号时间长、候医时间长、检查时间长，进院难、停车难……看病问题一直是群众头疼的操心事、烦心事、揪心事。

群众哪里不满意，就在哪里下功夫。按照湖南省直纪检监察工委“能做到、见效快、获得感强”的要求，湖南省卫生健康委各直属公立医院纪委日前多项措施渐次落地。该省卫生健康委机关纪委、各直属公立医院根据省直纪检监察工委部署，成立课题调研组深入一线，察民情、听民声、解民忧，确定包括用药减比控费、门诊预约精准性、营养食堂升级改造等方面24个问题清单，一事一策，“对症下药”。

药占比及药品均次费用过高问题，一直备受群众关注。湖南省儿童医院在优化目录结构、促进药事管理制度执行、加强处方点评、落实监测预警4个方面挤压“水分”。“使用大数据系统对医生开设的药方进行监测，采取联合查房、系统监测、处方点评等方法，落实通报、警告、限制处方权等惩处措施。”该院相关负责人介绍。

老楼要改造，科室要搬迁，原本就人满为患的湖南省妇幼保健院如何解决“看病难”？该院纪委牵头先后组织召开了8场科室主任、专家等共200余人次参加的调研座谈会，广泛征求配套举措。“我们推出一站式服务和全预约挂号模式；对外地转诊患者我们提供绿色通道，保证当日能看诊；周末增开专家门诊、特需知名专家门诊……十大举措解决老楼改造科室搬迁期间改善患者就诊问题。”

为彻底解决进院难，湖南胸科医院党委向所在社区、街道、区政府和交警部门汇报、协调，进行了单行线改造和路面整修，配套完善了线路引导和停车位标识、安装了监控装置。湖南省地矿医院纪委推动率先上线VR全景系统，将每栋楼、每层诊室都标识出来，让患者“不走冤枉路”。

为确保整治效果，湖南省卫生健康委发挥考核“指挥棒”作用，把专项整治工作作为年度履行党建责任制考核内容，作为医院党委书记、纪委书记述职评议及单位年度绩效考核的重要内容。

“专项整治不是‘一阵风’，而是切实聚焦群众身边的小事，从‘小切口’ 入手解决‘大问题’，做一件巩固一点，进而形成长效机制。”湖南省纪委监委驻省卫生健康委纪检监察组长盛立新表示，下一步，民生领域专项整治工作将在湖南省公立医院全面铺开，群众就医获得感成色会更足。