重庆农村婚嫁宴席需提前5日报备

近日，重庆市文明办、市委宣传部、市民政局、市农业农村委和市卫生健康委联合召开加强疫情防控新闻发布会。会议提到，春节期间，确实要办的农村婚嫁等宴席，举办者应提前5日向村（社区）报告备案，并经同意；丧事要及时向村（社区）申报备案。家宴服务经营者还要向当地市场监管部门报备并签订食品安全责任书。

会议要求，各区县政府要督促乡镇、村（社区）通过各种形式向广大群众深入宣传新冠肺炎疫情防控和食品安全知识，重点教育宴席举办者不买“无入境货物检验检疫证明、无核酸检测证明、无消毒证明、无渝溯源码”的进口冷链食品。督促乡镇、村（社区）落实农村地区网格化管理，组织人员做好节假日参加婚丧嫁娶的返乡人员、外来人员、来自疫情中高风险地区人员、入境人员、外省（区、市）解除隔离人员等重点人群的行程码查验、登记等工作。加强巡回检查，发现异常情况迅速按规定程序上报。（特约记者陈英）