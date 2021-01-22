农村疫情防控要“五早”

1月20日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组和中央农村工作领导小组办公室发布《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》。《工作方案》分为6个部分：早预防、早发现、早报告、早隔离、早救治及强保障。

在早预防方面，《方案》要求，返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，期间不聚集、不流动，每7天开展一次核酸检测。

在早发现方面，《方案》要求，要扩大“应检尽检”范围，将县医院和乡镇卫生院新住院患者及陪护人员、医疗机构工作人员、农村需排查和协查人员等纳入“应检尽检”范围，每周开展核酸检测；核酸检测要实行“乡采样、县检测”，乡镇卫生院负责核酸检测样本采集和送检，不具备条件的由县级卫生健康行政部门安排机构收集样本和送检，县医院、疾控中心等负责核酸检测。

在早报告方面，《方案》提出，村卫生室和个体诊所发现可疑患者后要在留观患者的同时，2小时内报告乡镇卫生院，乡镇卫生院负责采集样本和送检，并协助做好转诊等工作。农村药店发现购买退烧药、抗感染等药物的患者后2小时内报告乡镇卫生院。

在早隔离方面，《方案》要求，乡镇政府、村委会发现疫情后立即上报县（区）疫情联防联控机制，2小时内转运感染者。县级疾控机构要开展流行病学调查，在24小时内完成流行病学调查和密切接触者判定；县政府统一设立集中隔离场所，对密切接触者、密切接触者的密切接触者原则上实施集中隔离医学观察，并在12小时内完成转运。

此外，《方案》要求，县医院要规范设置发热门诊和留观室，有条件的乡镇卫生院要设置发热门诊（或诊室），通过调派移动检测力量或购买第三方检测机构服务等方式，确保县域内至少有1家机构具备核酸检测能力，县级人民政府要按照一个感染者备用100间隔离房间，地（市、州）级人民政府要统筹区域内集中隔离房间，以满足大规模人员隔离的需要。（记者张磊）