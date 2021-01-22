三类人群返乡需核酸检测阴性证明

1月20日，国家卫生健康委网站发布了《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》重点问题答问，对国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组和中央农村工作领导小组办公室制订的这一工作方案进行说明。答问明确，持核酸检测阴性证明返乡后不需要隔离，但需要进行14天居家健康监测，做好体温、症状监测，非必要不外出、不聚集，必须外出时做好个人防护，并在返乡后第7天和第14天分别做一次核酸检测。返乡不满14天的，以实际返乡时间落实居家健康监测和核酸检测要求。持核酸检测阴性证明返乡人员从1月28日春运开始后实施，至3月8日春运结束后截止。

根据答问，返乡人员主要包括三类：一是跨省份返乡人员，二是来自本省内中高风险区域所在地市的返乡人员（中高风险区域内部人员原则上不流动），三是本省内的进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等重点人群。

返乡人员可在出发地或目的地的任意一家有核酸检测资质的医疗机构、疾控机构或第三方检测机构进行检测，凭7天内核酸检测阴性证明或包含7天内核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”返回农村地区。返乡人员返乡前应告知当地村委会，返乡后由村委会查验其7天内核酸检测阴性证明或包含7天内核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”。（记者王潇雨）