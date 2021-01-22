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养老和儿童福利机构防疫再加码

2021年01月22日08:24 来源：健康报

民政部近日召开全国养老服务和儿童福利领域冬春季疫情防控工作视频会议，要求养老机构和儿童福利领域机构要暂停探视，实行封闭管理。

会议要求，未出现疫情省份的养老机构要提高防护级别，加强出入管控。出现疫情省份的养老机构，要实行最严格的封闭管理，同时做好封闭管理期间服务保障工作。要解决好在院老年人和儿童日常就医问题，协调建立养老机构和儿童福利领域机构服务对象就医绿色通道，协调卫生疾控部门派遣流动医疗小组开展医学排查和治疗指导，避免因外出就医导致交叉感染。

会议要求，社区日间照料中心、农村互助幸福院暂停集聚性服务。未出现疫情省份的老年餐桌、老年食堂等要暂停堂食，可在确保疫情防控安全的情况下，提供预约外带服务。出现疫情省份的老年餐桌、老年食堂要停止堂食。全力做好居家特殊困难老年人和儿童疫情防控，积极组织提供助医、送餐、代购和生活照料等服务。（记者王倩）

(责编：李轶群、许晓华)


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