猝死外卖员抚恤金背后的“以人为本”期待

饿了么平台将猝死外卖骑手抚恤金从2000元提高到60万元一事，持续受到关注。这不仅反映了人们对劳动者权益的高度关切，更蕴含着对新业态下完善就业者社会保障的期待。

我国有灵活就业人员约两亿人，新就业群体大量涌现。然而，一些劳动者的权益却得不到“妥善安放”，既难以参加工伤保险，也难以在部分特大型城市参加企业职工养老保险。

于是，尽管劳动者实际是在为某些平台工作，但一纸“撮合服务”的协议，一句“不存在劳动关系”的解释，平台就仿佛披上了“隐身衣”，常常可以置身事外。

由此造成的恶果是，某些过去给快递员底薪和五险一金保障的企业，面对巨大的成本压力，也降低了对快递员的保障水平，形成了“劣币驱除良币”的局面。

这些问题反映出，传统的以单位为依托、以劳动关系为基础的社会保障制度，与快速发展的新就业形态不完全相适应，同广大就业者的需要还存在差距，亟待改善。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“健全灵活就业人员社保制度”，相关部门必须抓紧落实。毕竟，只有切实保障了劳动者的合法权益，才是真正的以人为本，才是发展的根本目的。