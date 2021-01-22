让“就地过年”农民工感受到家的温暖

继29个省份倡议“就地过年”后，人力资源和社会保障部等7部门近日印发通知，鼓励引导农民工等务工人员春节期间安心留在就业地。如何过好这个年，让“打工人”在异地过节时感受到家的温暖，是全社会共同的责任。

在春节这个重要的传统节日，归乡与亲人团聚辞旧迎新，是中国人不变的情怀。然而由于近来国内疫情呈零星散发和局部聚集性交织叠加态势，从疫情防控全局考虑，有关部门和地方政府才发出“就地过年”的倡议。无论身在何处，响应政府倡议“就地过年”，既是为国家疫情防控大局作贡献，也是为了自身和家乡亲人身体健康的考虑。

异地务工人员的辛勤付出，是每一座城市正常运转和经济快速发展不可或缺的动力。让他们在“就地过年”时尽量感受到家的温暖，是每个地方政府义不容辞的责任。不少地方推出了红包福利、消费券、景区减免票价、免费提供手机流量、免费观看文艺演出、健康体检费用五折等一系列让人暖心的政策，这些举动传递出的情怀值得肯定。期待出台类似政策的地方可以再多一些，政策的力度还能再大一些，这样温暖的氛围也会更浓一些。

对“就地过节”的务工人员，地方政府和用人单位除了要尽全力保障他们安心过节，也要想方设法做好春节后的补充安排。如安排带薪探亲休假、适当提高补贴，以及借鉴去年疫情缓解后复工复产时用专车接送农民工到打工地等，采取各种措施给农民工兄弟们提供方便，以慰藉他们的思乡之情。

5G时代的“就地过年”也并非是与亲人完全隔绝，通过视频聊天给亲人一个大大的隔空拥抱和祝福，多少可解相思之苦。在特殊的春节，身在异地与家乡亲人一起为祖国守岁，这一幕会成为每个“就地过年”打工人与亲人们难忘的记忆。