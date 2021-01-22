江西加大质量监管力度推进塑料污染治理

2020年7月以来，江西省市场监管系统积极配合发展改革、生态环境等部门实施综合治理，并结合实际重点从强化源头治理、严格质量监管、专项执法检查、完善配套支持、推行信用监管等方面入手，加大生产销售环节塑料制品质量监管力度，严厉查处制售“超薄”塑料购物袋、不符合国家强制性标准要求的农用地膜、以不合格产品冒充合格产品等违法行为。

据不完全统计，2020年以来，江西省市场监管系统共检查生产企业686家（次）、销售单位1.17万户（次）、餐饮单位1.45万户（次），监督抽查塑料制品325批次，发现不合格产品9批次，查办违法案件39起，开展宣传活动80次，发放宣传资料1.09万份。

下一步，江西省市场监管系统将继续配合抓好相关工作，持续加大监管力度，保持惩戒高压态势，推进全省塑料污染治理工作不断向纵深发展。（胡 靖）