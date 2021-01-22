深圳对“华曦医学谎报核酸检测结果”事件展开调查

近日，深圳市市场监管局正式入驻深圳核子基因总部，对其子公司济南华曦医学检验有限公司“谎报事件”的详细过程展开调查。在此之前，连日来，济南华曦医学因为“谎报隆尧县核酸阳性检测结果”而引起广泛关注。

“对于这种知法犯法、扰乱市场秩序和损害民生安全的恶劣违法行为，我们一定严惩不贷、绝不姑息。”深圳市市场监管局相关负责人表示，目前正研究强化监管措施，以严惩第三方检测机构弄虚造假行为，除了让相关人员和企业承担相应法律责任外，还将给予惩罚性的行业禁入规则，把“害群之马”彻底清理出第三方检测的队伍。要求相关企业和人员加强自律，充分认识到自身工作的重要意义，坚守底线和职业道德，用高质量的检测结果护航市场秩序和竞争，护航公众健康和安全。

据悉，2020年，深圳市市场监管局向社会公布了多起非法买卖认证证书案，依据《认证证书和认证标志管理办法（2015修订）》和《中华人民共和国认证认可条例》相关规定，对牵涉其中的数家第三方检测公司处罚款3万元的行政处罚。

有业内人士认为，第三方检测机构不能再成为监管盲区，应该严厉追究结果失真，特别是故意造假行为的法律责任，加大对弄虚作假行为的处罚力度。（许创业 记者 傅江平）