隔离点的生活安全又方便

面对突如其来的新冠肺炎疫情，为快速遏制疫情传播，当务之急是对密切接触者等高风险人群迅速集中隔离观察。

河北省石家庄市在充分利用酒店等场所作为隔离点的同时，火速建设黄庄公寓隔离场所，以容纳更多的高风险人群。目前，石家庄市设置隔离观察点超过430个、隔离房间27800余间，正在处于隔离观察的人数超过2.7万人。

集中隔离场所建设进展如何？正在隔离的群众生活怎么样，能享受到什么样的服务保障？本报记者实地探访了石家庄的隔离点。

不舍昼夜，集中隔离点集隔离居住为一体

天寒地冻，但在河北石家庄市正定县与藁城区交界处黄庄村南，建设者们昼夜奋战，全国各地千里驰援，黄庄公寓隔离场所加速建设。

“全体人员，我们接到紧急任务，火速行动！”1月13日，中国建筑二局石家庄市正定新区综合管廊项目工作群发布了一条消息，任务是修建隔离场所的外网市政管网，要求48小时内完成。

闻令而动。1月13日凌晨，85人的援建队，10余台挖掘机、压路机进入施工现场，开启了一场与时间赛跑。“130米的污水管道40小时完工。”中建二局三公司正定管廊项目负责人赵向波介绍，“比任务规定的时间提前了8小时。”

接到紧急任务的，还有河北建工集团项目现场负责人翟东泽。“紧急调拨工人，尽快进入建设场地。”1月13日凌晨，翟东泽连夜联系，对工人健康情况进行摸排，第二天中午他带领500多人到达工地。

越来越多的建设者参与进来。中建集团投入869人，机械设备86台；中国铁建、石家庄供电公司等纷纷以最快速度响应。经过4000多名建设者的日夜奋战，截至1月19日，黄庄公寓隔离场所有606套隔离居室和必要的配套设施陆续交付，预计20日可交付1173多套，总量达到1779余套。隔离场所全部建成后，将建成4156套隔离居室。

据河北省人民政府相关部门负责人介绍，黄庄公寓隔离场所兼顾隔离和居住功能。项目严格按照“三区两通道”和“一人一间一卫”要求设计，配建供水供电通讯和污水处理、垃圾收集等设施，配备独立化粪池，具备独立消毒条件。

记者在现场看到，每个隔离居室18平方米，配有床铺、热水器、卫浴、无线网络、电视、空调等生活设施。此外，项目配套1个服务保障中心、6座工作营，可以满足628名工作人员的工作生活和集中住宿要求；配备6座物资库及其他设施，可以保障整个隔离场所正常运转。未来，隔离场所稍加改造就能用作长租房、企业员工宿舍或高校人才公寓。

饭菜每天不重样，隔离场所舒适且安全

“开饭啦！”1月19日中午11点半，在石家庄市裕华区一家酒店隔离点的门口，工作人员正将热腾腾的盒饭送进隔离区。随便打开一盒饭，水果、土豆、青椒炒肉、大饼、米饭，香气诱人。

“饭菜由区里定点厨房统一制作、配送，荤素搭配。我们还推出了儿童套餐，适合不同口味。”酒店隔离点负责人刘步克告诉记者，该隔离点11日开始启用，居住112名人员，全部来自藁城区增村镇东慈邑村。老人和孩子约占一半，最大的88岁，最小才2个月。在隔离点清洁区的墙上，贴有一周7天每餐的菜谱，每天不重样，品类丰富，讲究营养均衡。

“一开始，我们是请医生和护士进入隔离区给群众送饭，由于医护人员人数少，送饭耗时费力，饭菜全部送达时都凉了。”刘步克说，后来统一请第三方人员专门负责给隔离人员送一日三餐，速度更快，保证他们顿顿吃上热饭。

“我们在这里吃得不错，饭菜荤素搭配，还有水果和面包。给老人和儿童吃的米饭特意做得很软，非常贴心！”正在隔离的村民刘婷婷说，她来自高风险区藁城区增村镇东慈邑村。

“14岁以下的儿童可由家人陪伴，其余每人一间，空调、热水器、网络一应俱全。”刘步克向记者介绍。该酒店是一家快捷酒店，经济适用，房间面积不大，但干净整洁，浴室与卫生间干湿分离。房间内床铺大小适中，床边设有一套办公桌椅，床铺对面墙上挂着有线电视，无线网络全覆盖。隔离人员可以看电视、上网娱乐。

如何确保隔离人员的安全？酒店隔离点划分为清洁区、半污染区、污染区，实现工作人员和隔离人员的严格分离，避免人员交叉感染。隔离点内的所有生活垃圾全部按照医疗垃圾处理。为了防止隔离人员串门引发交叉感染风险，酒店走廊都安装了视频监控，如果有人出房门走动，工作人员会及时劝返。

看病吃药不用愁，心理焦虑有人帮

“非常感谢这里的医护人员，是他们救了我的孩子！”在石家庄市裕华区另一家酒店隔离点，来自高风险区藁城区北桥寨村的张女士激动地对记者说，1月11日，她和5岁儿子转移到了隔离点。当天晚上，她给他洗了个澡，没想到孩子第二天就发烧了。

“儿子发烧39度，当时特别害怕，以为他感染新冠肺炎了。”张女士说，她马上联系了隔离点的医护人员。医护人员进入房间了解情况后，迅速联系了救护车，把孩子接到了大医院。经过两天的治疗，孩子很快就退烧了。孩子的两次核酸检测结果都为阴性。“还好，儿子只是感冒了，有惊无险。儿子康复后，医护人员将他接回了隔离点，让我感觉很暖心。”

这家酒店隔离点负责人王会朝介绍，隔离点住有隔离人员152人，全部来自藁城区增村镇北桥寨村和小果村，其中65岁以上老人15位，14岁以下儿童43名。一位村民患有再生障碍性贫血症，需要定期治疗才能正常生活。隔离点的医护人员对该村民进行特殊照顾，还帮忙联系上了河北省医科大学第一医院，安排他定期到医院进行治疗。

“老人中有一些患有高血压、糖尿病，需要按时吃药。”酒店隔离点医务人员陈志华说，当村民都入住后，她和同事及时收集了患有慢病的村民的信息。对于需要吃药的村民，他们会帮忙在网上买药，药品通过快递送到隔离点，然后再递到村民手上。“有个别村民需要吃处方药，我们会向医院上报，由相关的医生帮忙开药。”

长时间待在房间，隔离人员难免出现烦躁与焦虑。陈志华便当起了临时“心理医生”，在线给村民提供心理疏导。“我们建了一个隔离村民微信群，村民们没事就喜欢在微信上找我聊天，遇到不快，聊一聊就顺通了。此外，我们邀请了3名专业的心理医生加入隔离人员微信群中，如果村民有焦虑情绪，可以得到专业帮助。”陈志华说，她房间的电话也是24小时在线，方便村民随时打电话求助。

为了做好隔离人员就医等保障，石家庄市按照隔离人员与医护人员50比2的比例，对各隔离点的医护人员进行配置。针对部分隔离人员可能出现心理焦虑等问题，石家庄市还组织多名心理专家，对隔离人员进行线上线下心理辅导。石家庄市副市长孟祥红说，为了确保服务质量，石家庄组织了由卫生、公安等部门参加的50个督导检查组，对全市400多个隔离点的建设进行督导检查，对发现的问题立行立改，力争不留死角、全部达标。