糖尿病人该补充什么维生素？

糖尿病是一组遗传和环境因素相互作用而导致的代谢性疾病，由于胰岛素分泌功能缺陷和（或）胰岛素生物作用障碍而导致的碳水化合物、脂肪、蛋白质等代谢紊乱。

糖尿病危害极大，如不及时治疗和有效控制血糖，糖尿病病人会合并心血管、眼、肾、神经系统、皮肤等多组织损伤或疾病。糖尿病患者适量和平衡的维生素摄入有利于糖尿病患者纠正代谢紊乱、防治并发症。糖尿病患者需要补充的维生素包括：

1.β-胡萝卜素

β-胡萝卜素在人体内可以转化成维生素A，有较好的抗氧自由基的能力。因糖尿病患者抗氧化系统失衡，补充β-胡萝卜素有利于控制糖尿病的发展，防止糖尿病并发症。每天可以补充15-25毫克。

胡萝卜素主要存在于深绿色或红黄色的蔬菜和水果中，包括胡萝卜、甘薯、绿芥菜、菠菜、莴笋叶、南瓜等。

2.维生素E

维生素E又名生育酚，是脂溶性的抗氧化维生素，具有保护β-胡萝卜素免于被氧化的作用，两者有协同作用。糖尿病患者身体中维生素E水平低于正常人群，且伴随年龄增加而下降。正常人维生素E每日推荐摄入量为10毫克，糖尿病患者为防心脑血管疾病等的并发症,每天可以补充维生素E 100-200毫克。

富含维生素E的食物包括植物油、麦胚、坚果、种子、豆类及其他谷类胚芽。

3.维生素C

又称抗坏血酸，是水溶性抗氧化剂，与维生素E及β-胡萝卜素有协同抗氧化作用。

补充维生素C，可以降低2型糖尿病患者增高的血浆脂质过化物，降低血总固醇、甘油三酯，提高高密度脂蛋白固醇，降低氧化修饰的低密度脂蛋白胆固醇，缓解微量蛋白尿及早期的糖尿病性视网膜病变。

健康人群维生素C的每日推荐摄入量为60毫克，糖尿病患者可以补充100-500毫克。

维生素C的主要来源是新鲜水果和蔬菜。

4.其他维生素

维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12对糖尿病多发性神经炎有一定的辅助治疗的作用；维生素B6，维生素B12及叶酸能降低血浆中的同型半胱氨酸，同型半胱氨酸的血浓度升高会导致动脉粥样硬化发生风险增加；B族维生素还是糖代谢的不同环节中辅酶的主要成分，糖尿病患者应该适当补充B族维生素。

富含维生素B1的食物包括谷类、豆类、干果类、动物内脏、瘦肉、禽蛋中含量也较高；奶类和肉类富含维生素B2；维生素B6含量最高的食物是干果、鱼类、禽肉类；维生素B12主要的食物来源是肉类、动物内脏、鱼、禽、贝壳及蛋类；烟酸主要存在于动物肝、肾、瘦肉、鱼及坚果中。

文/马博士健康团

郭晓晖博士

指导/马冠生博士