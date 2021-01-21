能预测心梗能提醒肿瘤 这个“AI+中医”预警手表有些不一般

成功预警心梗4460例、脑卒中2112例、肿瘤风险3210例，一发现用户心血管及健康风险就报警——由北京雪扬科技有限公司打造的以“人工智能+大数据+中医”模式精准预警心脑风险的大数据系统平台最近“火了”，其平台运营成果成为业内热门话题。截止目前，该平台已经采集心率数据120.4亿次、血压数据14.8亿次、血氧数据17.8亿次，成为健康监测领域不可多得的标杆平台。

难预测无路径，心梗预警成业界一大难题

当下，心脑血管疾病是健康的第一大杀手，年心梗猝死率已达到5%。高危心梗风险因素的监控和心梗的提前预警，成为拦截心血管疾病发病的重要前端举措。中国医学科学院阜外医院心血管内科副主任医师宋光远介绍，胸部疼痛是心梗发作最常见的症状：出现胸闷、胸痛，或心前区出现压榨性疼痛并伴随胸部紧缩感，超过15-20分钟仍不好转，需高度警惕。除此之外，身体其他部位的疼痛、气短总是出汗特别是熬夜后出现视物旋转、重影、言语不清、肢体运动或者感觉的障碍，有可能是身体在提示脑血管出现了问题，需要及时就医。

但是心梗的筛查和预警始终是医学界、产业界的一个大难题。平时的检查可以发现和心梗相关的心血管疾病，但是指向性的预警往往只在心梗发作后才被知晓，徒留生命遗憾。但是随着人工智能、大数据平台的不断发展，以智能手表为主的可穿戴设备在心梗预警领域不断寻求突破，苹果、华为等纷纷入局，尝试完成对心率、房颤等指标的监测。

日监测用户15万人，用AI赋能中医，另辟蹊径预警心梗

在很多智能监测系统平台陷入瓶颈的时候，一支另辟蹊径从祖国传统医学入手的队伍悄悄崭露了出来，这就是成立于2015年的雪扬科技。2015年~2017年，雪扬科技历时3年研发，以百万心肌梗死、脑卒中临床数据及中医子午流注原理为基础，构建出安顿心脑监测预警系统，涵盖心肌梗死、脑卒中发生先兆病理模型和14种器官健康状态模型，利用人工智能大数据核心科技，结合用户APP、医生APP，对用户健康进行全程、可视化管理，实现了对用户心血管风险包括心梗的实时预警。

“安顿预警手表每2分钟采集一次心率、8分钟一次血压和血氧饱和度，一块手表可绑定1位紧急联系人，10名亲属，便于个人及家庭健康管理的实时共享。”雪扬科技联合创始人兼CEO马剑飞介绍。公司成立6年以来，团队持续专注心梗、脑卒中提前预警，至今已遍及全国240多个地级市，覆盖15万用户。今年，安顿也将积极布局大健康生态市场，陆续推出孕妇版、心理健康版等产品，持续深耕AI智能健康领域再发力。