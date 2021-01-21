轮状病毒首次感染症状最为严重 一定要做好预防工作

小雪节气过后，寒风萧瑟，天气日渐寒冷。为防止着凉感冒，人们纷纷穿上厚厚的冬装。对于婴幼儿来说，这个时节除了感冒，还有一种疾病更让家长担惊受怕，就是轮状病毒感染引起的急性肠胃炎，主要表现为腹泻。

可别小瞧这种听起来很稀松平常的“拉肚子”，一项 2014至2015 年我国腹泻监测研究显示，全国其他感染性腹泻（指除霍乱、痢疾、伤寒/副伤寒以外的感染性腹泻，为《中华人民共和国传染病防治法》中规定的丙类传染病。其病原体主要包括细菌、病毒、寄生虫等）确诊病例中，90% 以上为病毒性腹泻，细菌性腹泻占比不足 10%；病毒性腹泻中，轮状病毒感染占比超过 90%。几乎每个孩子在3至5岁前都感染过轮状病毒。还有一项在中国进行的系统性综述和荟萃分析显示，在中国小于5 岁的儿童中，至少 1/3 腹泻都是由轮状病毒感染所致。

轮状病毒感染，不是简单的“拉肚子”。腹泻时，水分进入肠道后还未来得及被吸收就排出体外，可能会出现脱水的症状。由于生理方面的因素，婴幼儿每公斤体重对水和电解质的需求量比成人要大的多，因此也更容易出现脱水。监测研究显示，感染年龄越小，病情可能会越严重。越小的宝宝也越容易发生脱水。如果脱水严重，有效循血量剧烈减少， 还可能有休克甚至死亡的风险。

如何判断孩子出现脱水症状？当孩子腹泻后出现尿量减少、哭泣时没有眼泪、口舌干燥、眼窝凹陷、囟门下陷、皮肤张力降低、精神萎靡、嗜睡、软弱无力等表现时，家长就应考虑孩子有脱水症状了，需紧急就医，否则可能会危及生命。

目前，对于轮状病毒感染的治疗，并没有有效的药物，治疗手段主要是对症支持，补液是关键。《2016 年中国儿童急性感染性腹泻病临床实践指南》指出，目前国内常用的补液方式为口服补液盐，强烈推荐低渗口服补液盐。所以，当孩子出现了腹泻，要及时就医，在医生指导下为其进行口服补液。

轮状病毒有一个重要特点，就是首次感染症状最为严重。因此，预防工作就显得尤为迫切和重要。世界卫生组织（WHO）认为，除疫苗外，没有一种有效方法能够完全消除轮状病毒传播。同时，实践也证明，疫苗接种是预防轮状病毒感染的最有效、最简单、最佳的手段，所以应尽早接种。WHO 建议，应从宝宝 6 周龄开始尽早接种轮状病毒疫苗，早接种早预防。

轮状病毒疫苗在我国属二类疫苗，许多家长仅知道一类疫苗是免费强制免疫，却对二类疫苗认知并不充分。其实，一类疫苗、二类疫苗都很重要。随着社会的发展和国家投入的加大，有些二类苗可能就成为一类苗了。例如乙肝疫苗原来是二类苗，现在就是一类苗。而在有些发达国家，五联疫苗、肺炎疫苗、水痘疫苗、轮状病毒疫苗都是一类苗。

目前治疗轮状病毒感染的基石是补液和补锌治疗，补液用以预防脱水，补锌用以减轻腹泻的严重程度，缩短病程。此外，腹泻出现后，应注意合理搭配孩子的饮食，我国的《儿童轮状病毒胃肠炎预防诊疗专家共识（2020 年版）》指出，母乳喂养婴儿应该继续按需喂养。配方奶粉喂养的婴儿应在补充足够水分以满足能量和营养的前提下，选择无乳糖或低乳糖配方奶粉继续喂养。对于年龄稍长的儿童，饮食不受限制，包括谷物、肉类、酸奶、水果和蔬菜，主要目的是保证足够的能量摄入。但不推荐高浓度单糖饮食，包括碳酸饮料、果冻、罐装果汁、甜点和其他含糖饮料以及高脂肪食物。

本文审核专家：

解放军总医院大厦医学中心原急诊科主任王立祥

解放军总医院第三医学中心副主任医师王伟岸